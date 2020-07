BLACKPINK đạt 5 kỷ lục Guinness với “How You Like That”

ⓒ YG Entertainment

Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ngày 30/6 thông báo nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK đã đạt 5 kỷ lục với MV mới nhất “How You Like That”.

Ra mắt ngày 26/6, MV “How You Like That” đã được vinh danh là “Video Youtube được xem nhi ề u nhất trong 24 giờ”, “MV được xem nhi ề u nhất trong 24 giờ trên Youtube”, và “MV của nhóm nhạc Kpop được xem nhi ề u nhất trong 24h trên Youtube”. Lượng người xem sau 24 giờ của “How You Like That” do Youtube xác nhận là 86,3 triệu lượt.

Các thành tích trước đó cho ba kỷ lục này do nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) nắm giữ với MV “Boy With Luv”. Lượng người xem sau 24 giờ của MV này đạt 74,6 triệu lượt.

Bên cạnh đó, “How You Like That” còn đạt kỷ lục “Người xem công chi ế u nhi ề u nhất cho một video Youtube”, và “Người xem công chi ế u nhi ề u nhất cho một MV trên Youtube”. Youtube cho biết lượng người xem công chiếu đồng thời của “How You Like That” đạt tối đa 1,66 triệu người, vượt kỷ lục 1,54 triệu người của MV “ON” của BTS.