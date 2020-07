LittleOne – nhà phát triển giải pháp chăm sóc trẻ dựa trên IoT

ⓒ LITTLEONE

Phát triển các thiết bị IoT chăm sóc trẻ





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về LittleOne, công ty khởi nghiệp cung cấp giải pháp chăm sóc con nhỏ dễ dàng, thông minh.

LittleOne thành lập năm 2017 nhằm phát triển các thiết bị ứng dụng mạng Internet vạn vật (IoT) vào lĩnh vực chăm sóc trẻ em, hỗ trợ các bậc phụ huynh nuôi con khỏe mạnh, an toàn thông qua các giải pháp thông minh phù hợp với cả những người mới làm cha mẹ, chưa có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Phương châm của doanh nghiệp là “nuôi con kiểu mới” (Next Level Parenting), với các sản phẩm có cảm biến kết nối Bluetooth với ứng dụng trên smartphone, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ thông minh, an toàn, giảm bớt căng thẳng cho các bậc cha mẹ. Tất nhiên, LittleOne được hình thành từ những kinh nghiệm thực tiễn về chăm sóc trẻ. Giám đốc Lee Byeong-gyu cho biết.





Cơ hội kinh doanh thiết bị IoT từ trải nghiệm “làm cha mẹ”





Tôi thành lập công ty cùng một người bạn học cấp ba. Trước đó, tôi làm về phân tích mẫu liên quan đến thống kê, và bạn tôi làm công việc tương tự tại một doanh nghiệp tài chính. Từ khi bạn tôi có hai con, chúng tôi ngày càng khó gặp nhau, và luôn tự hỏi tại sao chăm sóc trẻ lại vất vả đến vậy, vấn đề chính ở đây là gì. Chúng tôi nhận thấy có thể hợp tác để giải quyết vấn đề này. Tôi đã phân tích, mô hình hóa các thói quen chăm sóc trẻ hàng ngày như cho ăn, thay bỉm, đo nhiệt độ em bé; còn bạn tôi tạo ra phần cứng có khả năng thu thập dữ liệu phục vụ cho phân tích. Chúng tôi đã phát hành sản phẩm kết hợp hai công nghệ trên.





Bình sữa thông minh giúp những người mới làm cha mẹ





Cho trẻ ăn là một trong những việc nan giải nhất trong nuôi dạy con trẻ, đặc biệt là với trẻ sơ sinh. Các vấn đề phổ biến với nhiều cha mẹ là không biết sữa quá nóng hay quá lạnh, làm thế nào để kiểm tra khi ở ngoài. Vấn đề này khiến nhiều phụ huynh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, thay tã cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Cha mẹ cần thay bỉm đúng giờ để trẻ không bị ban đỏ, kích ứng da, hay khó chịu do dùng bỉm quá lâu. Cha mẹ cũng cần chuẩn bị sẵn nhiệt kế ở nhà, phòng khi trẻ bị sốt. Các kinh nghiệm nuôi dạy trẻ như vậy đã mở ra ý tưởng kinh doanh cho LittleOne. Sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp là bình sữa thông minh. Ông Lee Byeong-gyu bật mí.





Lượng sữa và thời gian cho trẻ ăn phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng và giới tính của em bé. Nhưng hầu hết các bậc cha mẹ chỉ đơn giản là đến giờ nhất định thì cho trẻ ăn, hoặc thấy em bé khóc mới chuẩn bị sữa. Nhưng chuẩn bị sữa có khi còn lâu hơn thời gian cho trẻ ăn. Sản phẩm bình sữa thông minh của chúng tôi gợi ý về thời gian cho ăn lý tưởng dựa trên độ tuổi và giới tính của trẻ, giúp cha mẹ có thể chuẩn bị sữa cho con trước khi chúng kêu đói. Sản phẩm sẽ làm nóng sữa và giữ chúng ở nhiệt độ lý tưởng là 37 độ C trong hai giờ. Sau khi trẻ ăn xong, ứng dụng sẽ tự động lưu lại thông tin lượng sữa và thời gian cho ăn. Từ đó, ứng dụng sẽ phân tích dữ liệu và gợi ý cho cha mẹ về thời gian cho ăn lý tưởng và lượng sữa cần chuẩn bị.





ⓒ LITTLEONE

Bình sữa thông minh thu hút người tiêu dùng Mỹ, Nhật Bản





Bình sữa thông minh của LittleOne trông giống bình sữa thông thường, nhưng có tích hợp một cảm biến và một miếng đệm làm nóng ở phần dưới giúp hâm nóng bình sữa ở nhiệt độ tối ưu. Sản phẩm có thể giúp điều chỉnh góc ăn nhờ kết hợp công nghệ phát hiện góc ăn và công nghệ theo dõi lượng khí trẻ hít vào. LittleOne cũng cung cấp các giải pháp thông minh khác như bỉm thông minh (Smart PeePee), theo dõi hoạt động đại tiện, tiểu tiện của trẻ nhờ một miếng lót 7 mm và chỉ nhẹ 6 gram, và thông báo cho cha mẹ qua ứng dụng trên smartphone. Cảm biến tã thông minh này cũng giúp cha mẹ theo dõi tình trạng bỉm và lượng bỉm tiêu thụ. Một sản phẩm khác là nhiệt kế thông minh làm bằng chất liệu nhẹ, thoáng khí, có thể quấn quanh trẻ, giúp phát hiện thay đổi thân nhiệt của trẻ theo thời gian thực, từ đó bảo vệ trẻ trước những thay đổi bất thường. Trong các sản phẩm này, bình sữa thông minh đã xuất hiện ở thị trường Mỹ và Nhật Bản. Giám đốc Lee Byeong-gyu chia sẻ.





Bình sữa thông minh đã xuất hiện trên trang thương mại điện tử Amazon Mỹ, Amazon Nhật Bản và Rakuten (Nhật Bản). Sản phẩm của chúng tôi đã được khách hàng đánh giá 4,5 trên thang điểm 5 trên Gadget Flow, trang web quảng bá sản phẩm từ các nhãn hiệu thương mại điện tử và các nhà kêu gọi vốn cộng đồng. Những phản hồi tích cực này là nhờ sự độc đáo, mới mẻ, chưa từng xuất hiện trên thị trường của sản phẩm.





Mục đích cải thiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ





LittleOne đã đưa sản phẩm bình sữa thông minh lên một nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng lớn của Mỹ vào năm ngoái, và 5.000 sản phẩm trong đơn hàng sản xuất ban đầu đã được bán hết chỉ trong 4 tháng. Công ty đã tham dự Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) tại Las Vegas (Mỹ), triển lãm công nghệ thông tin thường niên lớn nhất thế giới, và ký hợp đồng với một người mua từ Nhật Bản để tiến vào thị trường này. Công ty cũng đang đàm phán hợp đồng với một người mua từ Đức và Anh. Ông Lee Byeong-gyu cho biết.





Chúng tôi quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng cá nhân qua trang Amazon, và nhiều người đã chủ động liên lạc sau khi biết tới sản phẩm qua trang web này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm thông minh để xây dựng một nền tảng toàn diện có khả năng kiểm soát tình trạng sức khỏe của trẻ em, và đưa ra tư vấn phù hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Chúng tôi hy vọng với các sản phẩm của công ty, các bậc cha mẹ sẽ trở thành những chuyên gia chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một công ty nền tảng trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc trẻ em.