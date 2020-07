Hwang Jung-min, Lee Jung-jae tái hợp 7 năm sau “New World”

Đoàn làm phim điện ảnh “Deliver Us From Evil” (tạm dịch: Từ vùng đất ác quỷ) đã công bố poster mới cho bộ phim.

“Deliver Us From Evil” là phim hành động xoay quanh sát thủ giết thuê In-nam (Hwang Jung-min), gặp rắc rối do vụ giết thuê gần đây nhất và bị Ray (Lee Jung-jae) rượt đuổi vì nghi ngờ In-nam đứng sau cái chết của anh trai mình.

Hwang Jung-min và Lee Jung-jae sẽ tái hợp màn ảnh rộng sau bộ phim đầu tiên đóng cùng nhau mang tên “New World” (tạm dịch: Thế giới mới) năm 2013. Cả hai tài tử đều cho biết rất phấn khích khi nghe tin lại được đóng chung với nhau.

Poster chính của “Deliver Us From Evil” thể hiện không khí căng thẳng giữa In Nam và Ray ở Thái Lan, với lời bình “Cuộc rượt đuổi không thể ngăn cản của hai người đàn ông”.

Đạo diễn Hong Won-chan của bộ phim “Office” (Văn phòng bí ẩn) năm 2014 đã hợp tác với đạo diễn hình ảnh Hong Kyung-pyo của các tác phẩm nổi tiếng “The Wailing” (Tiếng than) và “Parasite” (Ký sinh trùng) để thực hiện “Deliver Us From Evil”.

Phim dự kiến công chiếu ngày 5/8 tới.