Billboard: “BLACKPINK là nhóm nhạc nữ có sức hút lớn nhất thế giới”

ⓒ YG Entertainment

Bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) đã giành những lời khen có cánh cho kỷ lục của nhóm nhạc Kpop nữ thần tượng BLACKPINK với ca khúc mới trình làng “How You Like That”. Billboard đã tập trung đánh giá những bước đi giúp BLACKPINK trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.

Theo bảng xếp hàng những ca khúc mới nhất của Billboard công bố ngày 7/7 (giờ địa phương), ca khúc “How You Like That” đã vươn lên xếp thứ 33 của Billboard HOT 100, bảng xếp hạng các đĩa đơn ở mọi thể loại âm nhạc dựa theo lượng đĩa bán ra, lượng nghe trực tuyến và số lần được phát trên sóng radio.

Đây là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay của một nhóm nhạc nữ Kpop. Theo Billboard, điểm mạnh lớn nhất của BLACKPINK chính là phần “âm nhạc” hết sức mới mẻ và mãnh liệt, với giai điệu và lời bài hát thu hút fan hâm mộ toàn cầu.

Hơn nữa, mỗi khi BLACKPINK ra mắt album mới đều thu về những thành quả tốt hơn so với trước. Do đó, không thể phủ nhận năng lực và tài năng của các cô gái BLACKPINK, khi vừa lập kỷ lục lượt xem cao nhất từ trước tới nay trên kênh Youtube, vừa đạt được thành tích xuất sắc trên bảng xếp hạng của Billboard.

Billboard cho rằng BLACKPINK là “nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới”, bởi là BLACKPINK và chỉ BLACKPINK mới có thể lập được những kỷ lục đáng nể như vậy.

Tháng trước, ca khúc “Sour Candy” kết hợp của nhóm với Lady Gaga cũng đã lọt vào bảng xếp hạng “Top 100 đĩa đơn” của Billboard. Ca khúc “ “How You Like That” với vị thứ 33 trên bảng xếp hạng Billboard lần này, BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt được thành kích cao nhất trên Billboard. Năm 2019, ca khúc “Kill This Love” của nhóm từng được giành thứ hạng 41 của Billboard HOT 100. Năm 2019, ca khúc “DDU-DU DDU-DU” từng giữ vị trí thứ 55, và ca khúc “Kiss and Make up” của nhóm kết hợ với ca nhạc sĩ người Anh Dua Lipa cũng từng được xếp thứ 93 của Billboard HOT 100.