Các nhóm nhạc thần tượng mới của JYP Entertainment gây sóng gió tại Nhật Bản và Trung Quốc

Công ty giải trí JYP Entertainment đang thu hút sự quan tâm khi gần đây cho ra mắt các nhóm nhạc mới. Cụ thể, nhóm nhạc nữ NiziU ra mắt ở Nhật Bản và nhóm nhạc nam BOY STORY ra mắt ở Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành các nhóm nhạc thần tượng tại nước sở tại.

Ca khúc debut của NiziU với tựa đề “Make you happy” ra mắt ngày 30/6 vừa qua đã nhanh chóng có mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở xứ sở hoa anh đào, giành được nhiều sự yêu mến của fan hâm mộ. Đây là ca khúc do chính Giám đốc điều hành JYP Entertainment Park Jin-young sáng tác cả phần lời và phần nhạc. Ngay sau khi “Make you happy” vừa được tung ra, ca khúc đã chiếm lĩnh ngôi vị số một bảng xếp hạng 100 ca khúc nghe nhạc theo thời gian thực của trang nghe nhạc trực tuyến Line Music. Sau đó, ca khúc còn vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng album của iTunes và lập kỷ lục cao nhất trên bảng xếp hạng Oricon.

Không những thế, tính từ ngày 29/6 tới ngày 5/7, “Make you happy” của NiziU còn giữ ngôi đầu bản cả ở hạng mục lượt tải về album và ca khúc, cũng như lượt nghe trực tuyến. Đây là thành tích cao nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Nhật Bản. NiziU cũng là nhóm nhạc đầu tiên giành ngôi đầu bảng ở cả ba hạng mục trên bảng xếp hạng Oricon.

NiziU là nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua dự án Dự án tuyển chọn thực tập sinh toàn cầu “Nizi Project” của JYP Entertainment. Nhóm nhạc có 9 thành viên gồm Mako, Riku, Rima, Rio, Maya, Miihi, Mayuka, Ayaka, và Nina.