Phim “The Asian Angel” của đạo diễn người Nhật Ishii Yuya đã hoàn tất ghi hình tại Hàn Quốc

Tác phẩm điện ảnh “The Asian Angel” (tạm dịch “Thiên thần châu Á”) của đạo diễn trẻ tài ba Nhật Bản Ishii Yuya, với sự tham gia diễn suất của nữ diễn Hàn Quốc Choi Hee-seo đã hoàn tất ghi hình tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ công chiếu trong nữa đầu năm 2021.

“The Asian Angel” là tác phẩm điện ảnh đặc biệt kể về hai gia đình mang những vết thương lòng khác nhau ở hai đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau ở Seoul để tìm cách tạo dựng một gia đình mới.

Đạo diễn Ishii Yayu là một đại diện trẻ cho giới điện ảnh Nhật Bản. Anh đã chứng minh năng lực của mình qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như “The Great Passage” (tạm dịch là “Người đan chữ xếp thuyền”), phim “Our Family” (tạm dịch “Gia đình tôi”) và phim “"The Tokyo Night Sky Is Always The Densest Shade Of Blue" (tạm dịch là “Bầu trời đêm Tokyo luôn là màu xanh đậm nhất”).

Đạo diễn Ishii Yayu cho biết “The Asian Angel” được quay hoàn toàn tại Hàn Quốc cùng với các cộng tác viên người Hàn. Người hâm mộ điện ảnh đang hết ức hào hứng chờ đón ngày bộ phim được công chiếu.