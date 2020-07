Tòa án Hàn Quốc từ chối dẫn độ tội phạm phát tán video khiêu dâm trẻ em sang Mỹ

ⓒYONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 6/7 đã quyết định từ chối đề nghị dẫn độ phạm nhân của Bộ Tư pháp Mỹ với Son Jung-woo, kẻ điều hành trang web khiêu dâm trẻ em “Welcom To Video”. Ngay lập tức, trên trang chủ Phủ Tổng thống đã xuất hiện kiến nghị yêu cầu tước bỏ tư cách ứng cử viên thẩm phán Tòa án cấp cao của thẩm phán đã ra phán quyết trên. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng bày tỏ “thất vọng” về phán quyết này.

Phán quyết của Hội đồng xét xử

Hội đồng xét xử nêu ra hai lý do chính để từ chối dẫn độ. Trước tiên, Tòa án nhận định nếu cho phép dẫn dộ Son sẽ gây trở ngại cho quá trình điều tra trong nước đối với các video khiêu dâm trẻ em, thanh thiếu niên liên quan tới trang “Welcome To Video”. Để loại trừ tận gốc các hành vi phạm tội về video khiêu dâm trẻ em, thanh thiếu niên, cần phải điều tra triệt để, truy quét tất cả hội viên của trang web đen này, cũng chính là “người tiêu thụ” các video đồi trụy. Hội đồng xét xử chỉ ra rằng nhờ sự phối hợp điều tra quốc tế , cơ quan chức năng mới chỉ xác định danh tính được một phần rất nhỏ những người đã tải video khiêu dâm từ trang “Welcome To Video”. Do vậy, nếu dẫn độ Son sang Mỹ sẽ gây trở ngại tới quá trình điều tra, khó xác định được danh tính của tất cả những hội viên trang web này. Thứ hai, Tòa án giải thích mục đích của chế độ dẫn độ tội phạm không phải là chuyển phạm nhân tới một nơi khác để có thể xử phạt nặng hơn. Son mang quốc tịch Hàn Quốc, một quốc gia có chủ quyền. Do đó, Hàn Quốc có thể thực thi quyền hạn xử phạt hình sự với phạm nhân này.

Vụ trang web “Welcome to Video”

“Welcome to Video” là một trang web đen phát tán các video khiêu dâm trẻ em, thanh thiếu niên lớn nhất thế giới, với hơn 3.000 video khiêu dâm liên quan đến trẻ em, số hội viên khoảng 1,28 triệu người ở 32 quốc gia. Riêng số lượng video được chia sẻ giữa các hội viên lên tới 220.000 video. Son đã điều hành trang web này trong 2 năm 8 tháng, sau đó bị khởi tố bắt giam vào tháng 3 năm 2018 với cáo buộc phát tán video khiêu dâm trẻ em. Trong phiên tòa sơ thẩm, Son bị tuyên án 2 năm tù giam cho hưởng án treo 3 năm, rồi được thả tự do. Tới phiên phúc thẩm, Son bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam, bị bắt giam trở lại. Tuy nhiên, với quyết định ngày 6/7 vừa qua của Tòa án cấp cao Seoul, Son lại được phóng thích do đã hết hạn chấp hành án tù từ ngày 27/4 năm nay. Tháng 4 năm 2018, Bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ đã khởi tố Son với 6 tội danh và 9 cáo buộc, trong đó có phát tán video khiêu dâm trẻ em. Tháng 4 năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị phía Hàn Quốc dẫn độ Son sang Mỹ.

Ảnh hưởng sau phán quyết của tòa án

Dư luận trong và ngoài nước phản đối phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, cho rằng đây là một mức án quá nhẹ. Trong phiên tòa sơ thẩm, Son được cho hưởng án treo vì phạm tội lần đầu, đồng thời bị cáo cũng tỏ thái độ hối lỗi. Tới phiên phúc thẩm, bị cáo bị kết án tù giam, nhưng mức án chỉ dừng ở 1 năm 6 tháng. Mức án này cực kỳ đối lập với việc một người bị kết án 1 năm tù 6 tháng tù giam với tội ăn trộm một khay trứng ở trong nước, hay những công dân Mỹ bị kết án từ 5-15 năm tù giam chỉ vì tải video từ trang web khiêu dâm. Son tự thừa nhận rằng nếu bị dẫn độ sang Mỹ xét xử thì nhiều khả năng y sẽ bị mức án rất nặng, có thể ngồi tù chung thân. Cha của Son cũng đã tìm đủ mọi cách để ngăn không cho con trai mình bị dẫn độ sang Mỹ. Dư luận trong và ngoài nước hết sức bất mãn. Bộ Tư pháp Mỹ thể hiện sự thất vọng sâu sắc. Trong khi các hãng truyền thông quốc tế chỉ trích Tòa án Hàn Quốc đã tuyên án quá nhẹ với Son. Còn ở trong nước, dư luận đang yêu cầu Tòa án đồng ý đề nghị dẫn độ của Mỹ, sửa đổi luật liên quan, cải cách lại hệ thống tư pháp đang “khoan dung một cách bất thường” cho các tội phạm tình dục.