Thanh Tra Mẫu Mực (The Good Detective)

Tên tiếng Hàn: 모범형사

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Son Hyeon-joo, Jang Seung-jo, Lee Elijah, Oh Jeong-se

Đạo diễn: Jo Nam-guk

Kịch bản: Choi Jin-won

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 6/7/2020

Số tập: 3+

Giới thiệu

“Thanh Tra Mẫu Mực” là bộ phim thuộc thể loại hình sự giật gân xoay quanh thế giới của những người cảnh sát hình sự thực thụ cố gắng truy bắt tội phạm, những kẻ cố tình che dấu sự thật đen tối bí ẩn.

Gang Do-chang (45 tuổi, cảnh sát hình sự thuộc Đội điều tra tội phạm về hình sự số 2, Sở cảnh sát Tây Incheon), diễn viên Son Hyeon-joo

Gang Do-chang là cảnh sát hình sự đã có 18 năm trong nghề, nhưng anh lại không sở hữu năng lực lý luận tài tình và cũng không sử dụng khoa học công nghệ để phá án, mà chủ yếu chỉ dựa vào cảm nhận và kinh nghiệm của bản thân. Gang Do-chang là con người cứng rắn, rất coi trọng đạo lý. Ngoài việc phải lo phá án bắt tội phạm, anh còn gánh trách nhiệm nuôi cô em gái ruột đã ly hôn. Rồi một ngày nọ, một kẻ tự xưng là tội phạm giết người ra đầu thú và khai rằng hắn đã bắt cóc và giết chết Lee Eun-hye, con gái của Lee Dae-cheol, người 5 năm trước đã bị anh bắt và sau đó bị kết án tử hình. Từ đó, những bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của Lee Dae-cheol bắt đầu hé lộ và các bí mật được giấu kín trong cuộc điều tra 5 năm trước cũng dần được phơi bày, từng cái từng cái một. Nếu Lee Dae-cheol vô tội, thì không những Gang Do-chang mà cả những cộng sự cùng điều tra phá án với anh, đến công tố viên và thẩm phán cũng không thể thoát khỏi việc phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhưng anh vẫn lựa chọn con đường đi theo tiếng nói của lương tâm và bắt đầu tìm hiểu để chứng minh cho sự trong sạch của Lee Dae-cheol. Chẳng phải tin vào cái gọi là giá trị công lý, cũng không phải việc tìm ra thủ phạm thực sự để hắn trả giá cho những tội ác đã gây ra sẽ làm xã hội này trở nên tốt đẹp hơn, mà chỉ là bởi Gang Do-chang muốn theo đuổi tâm niệm lý tưởng về hình ảnh một người “cảnh sát hình sự mẫu mực”, không bao giờ từ bỏ vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa.

Oh Ji-hyeok (33 tuổi, cảnh sát hình sự thuộc Đội điều tra tội phạm về hình sự số 2, Sở cảnh sát Tây Incheon), diễn viên Jang Seung-jo

Oh Ji-hyeok là một cảnh sát ưu tú từng làm việc tám năm tại đội đặc nhiệm Sở cảnh sát Seoul, sau một năm nghỉ phép anh quay lại và trở thành thành viên thuộc Sở cảnh sát Tây Incheon. Là người lạnh lùng và khó hiểu, nhưng một khi đã bắt tay vào điều tra phá án, anh sẽ cố tới cùng để bắt tội phạm quy hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng và khả năng quan sát đánh giá hiện trường nhạy bén, cùng sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý tội phạm. Khi còn bé, Oh Ji-hyeok đã phải chứng kiến cảnh bố bị sát hại trước mặt mình. Sau đó, mẹ anh cũng qua đời vì chứng trầm cảm. Thuở niên thiếu bất hạnh cộng thêm sự tức giận, căm ghét những kẻ tội phạm đã thôi thúc anh trở thành cảnh sát hình sự. Sau đó Oh Ji-hyeok được bác ruột nhận về nuôi, và sau khi ông qua đời anh được nhận thừa kế. Sau một năm trời ăn chơi vô nghĩa, anh chợt thức tỉnh và quay lại với con đường cảnh sát hình sự để giúp bản thân quên đi những vết thương lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi anh lúc này lại là người đồng đội Gang Do-chang xem trọng tình cảm hơn lý trí, cùng các cảnh sát đồng nghiệp trong đội điều tra tội phạm về hình sự và những bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của tử tù Lee Dae-cheol. Ban đầu, Oh Ji-hyeok định tự mình phá án, thậm chí anh còn không thể hiểu nổi mặc cảm tội lỗi của Gang Do-chang. Nhưng rồi lại có bằng chứng cho thấy vụ án này liên quan tới Oh Jong-tae, người anh họ đã chà đạp thời thơ ấu của anh, nên Oh Ji-hyeok càng quan tâm hơn và quyết tâm cùng Gang Do-chang và nhà báo Jin Seo-gyeong bắt tay truy tìm manh mối sự thật.

Jin Seo-gyeong (31 tuổi, nhà báo thuộc ban xã hội tờ Thời báo Jeong Han), diễn viên Lee Elijah

Mặc dù tốc độ thăng tiến chậm hơn đồng nghiệp, chỉ là phóng viên thường trú tại địa bàn thành phố Incheon, nhưng Jin Seo-gyeong vẫn rất tự tin vào nghiệp vụ của mình. Bởi vì cô tin rằng chính công việc phóng viên có thể giúp cô tìm ra sự thật, giúp đỡ những người gặp khó khăn và cũng một phần vì cô hãnh diện mình là một thành viên trong ngôi nhà Thời báo Jeong Han. Thế nên mặc dù không được làm ở tòa soạn, nhưng Jin Seo-gyeong vẫn âm thầm một mình lấy tin viết bài, và chính cô là người đăng tin bài quyết định, nêu rõ chứng cứ để bắt giữ Kim Ki-tae, Viện trưởng Viện kiểm sát Incheon. Nhưng chỉ vì một câu nói của Viện trưởng Kim đã khiến cô phải đắn đo, đó chính là “Lee Dae-cheol vô tội.” Dưới góc nhìn của một nhà báo cô bắt đầu điều tra vụ việc, nhưng người cung cấp thông tin này bị phát hiện đã chết, vụ án dần rơi vào mê cung. Cô quyết định đấu tranh và đối mặt với những kẻ hèn nhát giữ im lặng, bỏ qua sự thật. Nhưng lần này cô không hề đơn độc, vì đã có hai người bạn đồng hành là cảnh sát đầy lòng trắc ẩn Gang Do-chang và cảnh sát Oh Ji-hyeok tuy lạnh lùng nhưng đầy vết thương lòng.

Oh Jong-tae (39 tuổi, giám đốc điều hành quỹ đầu tư tín thác bất động sản Incheon), diễn viên Oh Jeong-se

Oh Jong-tae là con trai của một đại gia ở Incheon. Sau khi cha mất, anh được thừa kế toàn bộ tài sản của ông. Đối với Oh Jong-tae, không có khái niệm gọi là thiện ác, đối với anh trên đời này chỉ có những loại người như “kẻ chỉ có một nghìn won”, “người có một trăm triệu won” và “quý ngài có mười tỉ won”. Oh Jong-tae cho rằng “kẻ chỉ có một nghìn won” là loại người hèn hạ mà mạng sống chỉ đáng giá một nghìn won. Trong mắt anh, Oh Ji-hyeok chính là người như vậy, “loại một nghìn won”. Nhũng hễ bất cứ khi nào gặp Oh Ji-hyeok, Oh Jong-tae đều cảm thấy tâm trạng khó chịu và bị choáng ngợp trước sự đường đường chính chính của Ji-hyeok. Rồi Jong-tae cũng biết được chuyện Ji-hyeok trở thành cảnh sát hình sự và bắt đầu đào sâu tìm hiểu vụ án một nữ sinh đại học tên Yoon Ji-seon được tìm thấy đã chết, nhưng Jong-tae vẫn không hề lo sợ. Bởi bên cạnh anh có một đống tiền xài cả đời cũng không hết, và sau lưng anh còn có cả những “bàn tay quyền lực” hậu thuẫn.