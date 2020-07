Triển vọng thị trường chứng khoán Hàn Quốc trước báo cáo kinh doanh quý II

ⓒ YONHAP News

Quý II bắt đầu với cú sốc từ đại dịch COVID-19





Mùa các doanh nghiệp báo cáo số liệu kinh doanh quý đã bắt đầu với sự khởi đầu của Công ty điện tử Samsung vào 7/7 vừa qua. Báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nên nhà đầu tư rất quan tâm đến các con số trong tài liệu được công bố cuối mỗi quý này. Đặc biệt, báo cáo kinh doanh quý II năm nay lại gây sự chú ý do cú sốc của đại dịch COVID-19 tập trung vào thời điểm này. Do đó, nhìn vào báo cáo tình hình của quý II sẽ giúp chúng ta biết được liệu một doanh nghiệp có vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 hay không, hay các doanh nghiệp đã chạm đáy, từ đó phục hồi trong quý III.





Bất ngờ với báo cáo thu nhập của Công ty Điện tử Samsung





Trên thực tế, dư luận Hàn Quốc không đặt kỳ vọng cao vào tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ và châu Âu đóng cửa kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đạt được những con số khá bất ngờ, minh chứng là chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) sau khi chạm đáy ở mức 1.400 điểm vào tháng 3, đã hồi phục lên mức 2.200 điểm. Hôm nay, Chuyên gia kinh tế Chung Chul-jin sẽ phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý II, mở đầu với Công ty điện tử Samsung.





Trước đó, thị trường ước tính gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể đạt lợi nhuận quý II khoảng 6.500 tỷ won (5,41 tỷ USD), và dự đoán của cá nhân tôi là 7.000 tỷ won (5,83 tỷ USD), một con số được cho là khá lạc quan. Tuy nhiên, Công ty điện tử Samsung cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý II đạt 8.100 tỷ won (6,78 tỷ USD), và doanh thu tạm thời lên tới 52.000 tỷ won (43,6 tỷ USD). Theo đó, mặc dù doanh thu giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của hãng vẫn tăng hơn 25% so với quý trước, và gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây thực sự là một thông tin đáng khích lệ khởi động mùa thu nhập cho 6 tháng cuối năm.





Số liệu kinh doanh tích cực của công ty Điện tử LG





Động lực đằng sau kết quả kinh doanh ấn tượng của Điện tử Samsung là mảng chíp bán dẫn. Với nhu cầu tăng mạnh trong các dịch vụ không tiếp xúc (non face-to-face) như viễn thông, học trực tuyến, họp qua video và trò chơi trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19, nhu cầu và giá máy tính cá nhân, chíp nhớ cho máy chủ tăng theo, biến cuộc khủng hoảng thành cơ hội cho gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Tính riêng mảng chíp bán dẫn, hãng này đã đạt lợi nhuận kinh doanh khoảng 5.000 tỷ won (4,16 tỷ USD), con số cao nhất từ quý IV năm 2018. Công ty điện tử LG cũng cho thấy những con số tích cực. Chuyên gia Chung Chul-jin giải thích.





Nếu chỉ nhìn vào số liệu, doanh số của Công ty điện tử LG đã giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 14% so với quý I. Lợi nhuận kinh doanh của hãng cũng giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lợi nhuận gần 500 tỷ won (416 triệu USD). Vậy tạo sao đây vẫn là những con số tích cực? Nếu mảng kinh doanh chính của Samsung là chíp bán dẫn thì LG lại không sở hữu mảng này. Điều này có nghĩa là Điện tử LG đã vượt qua cú sốc COVID-19 chỉ nhờ bán các thiết bị điện tử và đồ gia dụng.





Mức độ phân cực trong báo cáo kinh doanh quý II của các doanh nghiệp





Ban đầu, Công ty điện tử LG dự kiến lợi nhuận kinh doanh chỉ đạt 300 tỷ won (250 triệu USD) do hiệu ứng dây chuyền từ việc đóng cửa các nhà máy ở nước ngoài vì dịch COVID-19. Tất nhiên, các con số đã sụt giảm trông thấy so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19, đây vẫn là các con số tốt hơn mong đợi, và cơ sở là khả năng cạnh tranh vững chắc trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Khi tình hình COVID-19 bắt đầu lắng xuống tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh số bán hàng đồ gia dụng trực tuyến bắt đầu phục hồi khi các sản phẩm mới như máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo thông minh tăng trưởng. Với kết quả ấn tượng trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, Điện tử LG dự kiến sẽ vượt qua Tập đoàn Whirlpool của Mỹ trở thành doanh nghiệp số 1 thế giới về doanh số và lợi nhuận kinh doanh về thiết bị gia dụng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp Hàn Quốc nào cũng có những con số kinh doanh tích cực trong quý II. Ông Chung Chul-jin cho biết.





Nhìn chung, đại dịch COVID-19 đã có tác động tiêu cực đến thị trường. Tuy nhiên, mặc dù gặp phải cú sốc lớn, nhiều doanh nghiệp vẫn chứng kiến lợi nhuận kinh doanh tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình như các nhà sản xuất game, phần mềm, thực phẩm, mua sắm không tiếp xúc, truyền thông như Công ty dược phẩm Celltrion Healthcare, Công ty mỳ ăn liền Nongshim, Công ty ICT Kakao, Công ty game trực tuyến Netmarble. Các doanh nghiệp này đã chứng kiến lợi nhuận kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, các nhà sản xuất truyền thống như thép, tài chính, ô tô, máy bay lại cho thấy thu nhập giảm.





Triển vọng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc nửa cuối năm?





Việc các công ty liên quan chặt chẽ đến các dịch vụ không tiếp xúc cho thấy diễn biến đáp ứng hoặc vượt hơn mong đợi, trong khi các ngành công nghiệp dầu khí, ô tô, hóa chất lại sụt giảm nghiêm trọng trong quý II do điều kiện kinh doanh trì trệ đã phản ánh mức độ phân cực giữa các ngành công nghiệp. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay đang rất được quan tâm. Trước sự khác biệt giữa các ngành, Thị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào? Chuyên gia Chung Chul-jin nhận định.





Mối quan tâm chính hiện nay là liệu xu hướng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 có tiếp diễn trong nửa cuối năm nay hay không. Theo Ngân hàng Bank of America (BOA), 6 tháng tới thị trường chứng khoán sẽ ít chứng kiến các phiên tăng điểm do Mỹ tập trung vào nền kinh tế thực. Nói cách khác, khả năng thanh khoản có thể giảm nhẹ khi trọng tâm của Mỹ là phục hồi kinh tế, và đó là cách các chỉ số chứng khoán được xác thực. Theo Công ty chứng khoán Credit Suisse, mặc dù chi tiêu Chính phủ của Hàn Quốc rất lớn, nhưng Seoul vẫn có lợi thế nhờ tài khóa vững chắc và những nỗ lực tuyệt vời trong ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ngân hàng đầu tư JP Morgan (Mỹ) cũng cho rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong 6 tháng tới, thậm chí chỉ số KOSPI có thể đạt 2.400 điểm. Nhưng theo JP Morgan, thị trường chứng khoán Hàn Quốc chỉ có thể đạt được bước nhảy vọt khi có nhà đầu tư nước ngoài.





Tuần trước, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng chứng kiến một lần tăng điểm. Tuy nhiên, trong môi trường hậu COVID-19, các tiêu chuẩn đánh giá có thể thay đổi bởi các ngành công nghiệp đang có lợi thế hiện nay có thể mất đi lợi thế và ngược lại. Do đó, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ diễn biến trên thị trường chứng khoán.