Ủy ban lương tối thiểu, tổ chức đối thoại xã hội có chức năng thẩm định và quyết định mức lương tối thiểu, rạng sáng ngày 14/7 đã mở cuộc họp toàn thể, ấn định mức lương tối thiểu năm 2021 là 8.720 won (7,24 USD)/giờ, tăng 1,5% (130 won) so với lương tối thiểu năm nay.

Ấn định lương tối thiểu

Nếu tính theo số giờ làm việc là 209 giờ/tháng, lương tối thiểu theo tháng trong năm sau sẽ tăng lên thành 1.822.480 won (1.513 USD), nhiều hơn năm nay 27.170 won (22,5 USD). Các ủy viên công ích do Chính phủ tiến cử đã đề xuất phương án trên và trình lên Ủy ban lương tối thiểu để tiến hành biểu quyết. Có 7 ủy viên đại diện giới chủ, 9 ủy viên công ích tham gia bỏ phiếu. Phương án đã được thông qua với 9 phiếu tán thành, 7 phiếu chống. 5 ủy viên đại diện người lao động do Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tiến cử và hai ủy viên đại diện giới chủ trực thuộc Hiệp hội tiểu thương Hàn Quốc (KFME) có tham dự cuộc họp toàn thể, nhưng đã rời cuộc họp giữa chừng do phản đối phương án đề xuất của các ủy viên công ích.

Ủy ban lương tối thiểu gồm tổng cộng 27 ủy viên, trong đó có 9 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện giới chủ, và 9 ủy viên công ích. Các ủy viên đại diện người lao động gồm 5 ủy viên do Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tiến cử, 4 ủy viên do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tiến cử. Trong cuộc họp cùng ngày, 4 ủy viên do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tiến cử đã không tham dự ngay từ đầu.

Bối cảnh và ý nghĩa

Mức tăng lương tối thiểu 1,5% là mức tăng thấp kỷ lục trong 32 năm qua, kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ lương tối thiểu năm 1988. Mức tăng thấp nhất trước đó là 2,7% năm 1998, thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á. Mức tăng thấp kỷ lục lần này cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ưu tiên cân nhắc hơn người lao động thu nhập thấp, hai đối tượng đều gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước đó, giới lao động nhấn mạnh bài toán cấp bách nhất hiện nay là phải bảo vệ người lao động thu nhập thấp đang lao đao vì đại dịch, đề xuất nâng lương tối thiểu lên 10.000 won (8,3 USD)/giờ, tức tăng 16,4% so với năm nay. Mức lương tối thiểu 10.000 won/giờ cũng là cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in. Ngược lại, giới doanh nghiệp đề xuất giảm lương tối thiểu xuống 8.410 won (7 USD), tức giảm 2,1%, ưu tiên giảm bớt khó khăn kinh doanh cho các doanh nghiệp. Do phương án đề xuất của hai bên chênh lệch quá lớn nên quá trình đàm phán đã vấp phải khó khăn ngay từ giai đoạn đầu. Các ủy viên công ích đã đứng ra điều đình nhiều lần, nhưng rốt cuộc giới lao động và doanh nghiệp vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến, cuối cùng các ủy viên công ích đã tự đưa ra phương án để tiến hành biểu quyết trong cuộc họp toàn thể.

Các quy trình tiếp theo và triển vọng

Phương án lương tối thiểu năm 2021 sau khi thông qua cùng ngày sẽ được trình tiếp lên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động. Bộ trưởng sẽ tiến hành đăng công báo mức lương tối thiểu mới muộn nhất vào ngày 5/8. Sau đó, mức lương tối thiểu mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Từ giờ tới trước khi đăng công báo, đại diện giới chủ và người lao động có thể kháng nghị, nếu lý do kháng nghị được công nhận hợp lý thì Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động có thể đề nghị Ủy ban lương tối thiểu tái thẩm định. Tuy nhiên, từ trước tới nay chưa từng có trường hợp nào được xem xét lại.

Phương án lương tối thiểu lần này đang vấp phải sự phản đối của cả giới chủ và giới lao động, bị chỉ ra là làm lộ rõ điểm hạn chế trong cơ chế hoạt động của Ủy ban lương tối thiểu. Tổng liên đoàn lao động Dân chủ không tham gia cuộc họp, còn Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cũng phản đối biểu quyết, rời khỏi cuộc họp. Giới doanh nghiệp cũng có hai ủy viên không tham gia biểu quyết. Nhiều ý kiến cho rằng cần tìm kiếm một sự thay đổi mới về cơ chế thảo luận và ra quyết định của Ủy ban lương tối thiểu.