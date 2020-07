ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/7 đã công bố “Kế hoạch tổng hợp về Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc”, trong đó có nội dung đầu tư 160.000 tỷ won (133,08 tỷ USD) tới năm 2025, tạo thêm 1.900.000 việc làm mới. “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) là chiến lược phát triển quốc gia nhằm đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Kế hoạch tổng hợp Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc

Tại “Đại hội báo cáo quốc gia về Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì tại Phủ Tổng thống ngày 14/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã công bố nội dung Kế hoạch tổng hợp. Kế hoạch đề ra ba tầm nhìn lớn là chuyển đổi từ nền kinh tế "rượt đuổi" các quốc gia lớn thành nền kinh tế dẫn đầu, từ nền kinh tế phụ thuộc vào các-bon thành nền kinh tế ít phát thải các-bon, và từ xã hội bất bình đẳng thành xã hội bao trùm. Phương hướng chính sách là tăng cường mạng lưới tuyển dụng, an toàn xã hội với hai trục “Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số” (Digital New Deal) và “Chính sách kinh tế mới xanh” (Green New Deal), gồm tổng cộng 28 bài toán xúc tiến. Để thực hiện, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 67.700 tỷ won (56,31 tỷ USD) tới năm 2022 và tổng cộng 160.000 tỷ won (133,08 tỷ USD) tới năm 2025, trong đó có 114.100 tỷ won (94,9 tỷ USD) ngân sách Nhà nước, 25.200 tỷ won (20,06 tỷ USD) ngân sách địa phương, và 20.700 tỷ won (17,22 tỷ USD) từ vốn đầu tư tư nhân. Mục tiêu của Chính phủ là tạo ra 887.000 việc làm tới năm 2022, tổng cộng 1.901.000 việc làm tới năm 2025.

Kế hoạch theo từng lĩnh vực cụ thể

“Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số” gồm các bài toán tiêu biểu như xây dựng “đập dữ liệu” (Data Dam), Chính phủ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng y tế thông minh, với tổng vốn đầu tư 58.200 tỷ won (48,41 tỷ USD), đặt mục tiêu tạo ra 903.000 việc làm. “Đập dữ liệu” có nội dung công khai 140.000 dữ liệu Nhà nước nhằm đẩy mạnh hệ sinh thái “D.N.A” (tức Data - dữ liệu, Network - mạng lưới, AI - trí tuệ nhân tạo). Ngoài ra, Chính phủ sẽ thu thập dữ liệu lớn ở lĩnh vực sinh học của 1.000.000 người, nghiên cứu chữa trị các bệnh hiếm, bệnh nan y, tạo ra nhiều giá trị gia tăng; tích hợp mạng viễn thông di động thế thứ 5 (5G) và trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ các ngành công nghiệp. Chính phủ cũng đề ra các bài toán khác như bồi dưỡng các ngành công nghiệp kỹ thuật số “không tiếp xúc”, số hóa hạ tầng kinh tế-xã hội, lắp đặt mạng không dây wifi tính năng cao ở tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc, xây dựng 18 bệnh viện thông minh và hệ thống chẩn đoán chính xác 12 loại bệnh bằng trí tuệ nhân tạo.

“Chính sách kinh tế mới xanh” là kế hoạch tạo ra 659.000 việc làm với tổng ngân sách đầu tư 73.400 tỷ won (61,05 tỷ USD), với các bài toán chính như sửa chữa 230.000 nhà ở cũ thành nhà ở tự cấp năng lượng, xây dựng 25 đô thị xanh thông minh, lập các trường học thông minh. Ngoài ra, để giảm thiểu phát thải các-bon và mở rộng phạm vi sử dụng năng lượng tái tạo mới, Chính phủ sẽ cung cấp 200.000 xe ô tô chạy bằng hydro, hủy sớm 1.160.000 xe chạy bằng dầu diesel đã cũ. Chính phủ sẽ đẩy mạnh phổ biến năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, sức gió, hydro.

Về việc tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và tuyển dụng, Chính phủ sẽ đầu tư 28.400 tỷ won (23,62 tỷ USD) để tạo ra 339.000 việc làm mới. Đối với mạng lưới an toàn tuyển dụng, Chính phủ sẽ mở rộng dần đối tượng được tham gia bảo hiểm tuyển dụng. Đối với mạng lưới an toàn xã hội, Chính phủ sẽ xóa bỏ theo giai đoạn tiêu chuẩn về những người có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng, xúc tiến nghiên cứu để chi trả thí điểm trợ cấp thương tật cho những người bị thương khi đang làm việc hoặc ốm bệnh vào năm 2022, mở rộng quy mô hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp.

Bối cảnh và ý nghĩa

Chính phủ đưa ra Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực khắc phục khủng hoảng kinh tế từ đại dịch COVID-19. Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc là lời tuyên ngôn về một sự thay đổi lớn của đất nước Hàn Quốc, đặt mục tiêu nhảy vọt trở thành một quốc gia hàng đầu thế giới.