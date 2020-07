TWICE công bố concert trực tuyến “World In A Day” trên nền tảng “Beyond LIVE”

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE ngày 17/7 thông báo buổi biểu diễn trực tuyến “Beyond LIVE – TWICE : World in A Day” sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều 9/8 (giờ Hàn Quốc) trên nền tảng “Beyond LIVE”.

Với ý tưởng đi vòng quanh thế giới trong một ngày, TWICE sẽ giao lưu với người hâm mộ toàn cầu qua các tiết mục biểu diễn trực tiếp trong concert.

“Beyond LIVE” là nền tảng biểu diễn trực tuyến cung cấp trải nghiệm mới cho cả nghệ sĩ và khán thính giả. Nền tảng tích hợp các công nghệ đồng bộ di chuyển camera, chiếu đồ họa 3D, và kết nối với gậy sáng tại nhà của người hâm mộ để chúng thay đổi màu sắc và họa tiết theo bài hát.

Là nền tảng do SM Entertainment và Naver thiết lập, “Beyond LIVE” đã được rất nhiều nhóm nhạc nhà SM lựa chọn để giao lưu với khán thính giả, nhưng TWICE sẽ là nghệ sĩ đầu tiên thuộc công ty khác sử dụng dịch vụ này.