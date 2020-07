MONSTA X và fan club được vinh danh nhờ các hoạt động từ thiện

ⓒ STARSHIP ENT

Công ty giải trí Starship Entertainment ngày 22/7 thông báo nhóm nhạc nam MONSTA X và fan club Monbebe đã trở thành thành viên của “Câu lạc bộ hàng xóm” (The Neighbors Club) thuộc tổ chức nhân đạo phi chính phủ Good Neighbors (Hàng xóm tốt).





Đây là danh hiệu dành cho các cá nhân, tổ chức đã đóng góp ít nhất 10 triệu won (khoảng 8.380 USD) một năm cho Good Neighbors, và tham gia các hoạt động ý nghĩa giúp lan tỏa văn hóa giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Một số thành viên khác của “Câu lạc bộ hàng xóm” là các diễn viên So Ji Sub, Kim Hyun-joo, Go A-ra, và ca sĩ Lee Seung-chul.





Tháng 3 năm nay, MONSTA X đã ủng hộ 100 triệu won (khoảng 83.800 USD) cho Good Neighbors để giúp đỡ người dân tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau đó, fan club của nhóm cũng đứng ra quyên góp cho tổ chức này. Sau khi nhận được lời mời tham gia “Câu lạc bộ hàng xóm” của Good Neighbors, MONSTA X đã đề nghị tổ chức đưa cả Monbebe vào danh sách thành viên.





MONSTA X đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn trực tuyến “MONSTA X Live From Seoul With Luv”, diễn ra ngày 9/8 tới.