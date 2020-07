Ji Chang-wook, Kim Ji-won thảo luận tham gia phim truyền hình mới

ⓒ YONHAP News

Một nguồn tin ngành truyền hình Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết Ji Chang-wook và Kim Ji-won đã được lựa chọn tham gia bộ phim truyền hình dạng ngắn của dịch vụ chia sẻ video KakaoTV mang tên “City Couple’s Way of Love” (tạm dịch: Khi người thành thị yêu).





Công ty đại diện của hai diễn viên là SALT Entertainment và Glorious Entertainment đã xác nhận hai nghệ sĩ đang tích cực thảo luận tham gia phim.





Đạo diễn của “City Couple’s Way of Love” là Park Shin-woo, hiện đang phụ trách sản xuất bộ phim “It’s Okay to Not Be Okay” (Điên thì có sao) trên đài tvN. Kịch bản phim do Jung Hyun-jung, tác giả của “I Need Romance” (Khát khao hạnh phúc) và “Discovery of Love” (Tìm thấy tình yêu), chắp bút cùng Jung Da-yeon.





Bộ phim truyền hình dạng ngắn gồm 12 tập, mỗi tập dài 25 phút, có thể sẽ có các mùa tiếp theo. Phim được cho là sẽ khởi quay vào tháng 10 và công chiếu vào tháng 11 trên nền tảng KakaoTV.