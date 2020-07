Super Junior-K.R.Y. chuẩn bị tổ chức concert trực tuyến

ⓒ Label SJ

Truyền thông Hàn Quốc ngày 30/7 đưa tin nhóm nhỏ Super Junior-K.R.Y. gồm Ye-sung, Ryeo-wook, và Kyu-hyun sẽ tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến “Beyond LIVE – Super Junior-K.R.Y.: When We Were Us (The Moment With Us)” phát sóng trên ứng dụng Naver V LIVE vào 3 giờ chiều 23/8 (giờ Hàn Quốc).





Tại đây, nhóm sẽ biểu diễn các ca khúc trong album mini đầu tay “When We Were Us” và một số bản hit trước đây. Ý tưởng xuyên suốt concert là một câu chuyện cổ tích, trong đó ba thành viên sẽ vào vai nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện. Các tiết mục sẽ được hỗ trợ đồ họa thực tế ảo, và người hâm mộ cũng có thể tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.





Trước đó, Super Junior-K.R.Y. đã tổ chức tour diễn “Super Junior-K.R.Y. Asia Tour ~Phonograph~ in Seoul” vào hai ngày 22-23/8/2015, đi qua 10 thành phố châu Á và thu hút khoảng 120.000 khán thính giả. Đây sẽ là concert đầu tiên của các chàng trai trong 5 năm.





“Beyond LIVE” là nền tảng biểu diễn trực tuyến do SM Entertainment và Naver điều hành, nhằm cung cấp trải nghiệm xem concert hoàn toàn mới cho người yêu nhạc.