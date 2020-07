Hàng loạt nghệ sĩ K-pop giành đề cử MTV VMAs 2020

ⓒ Big Hit Entertainment, STARSHIP ENT, CUBE Entertainment

Kênh truyền hình âm nhạc Mỹ MTV ngày 30/7 đã công bố danh sách đề cử giải thưởng MTV Video Music Awards (VMAs) 2020.





Theo đó, hạng mục Video K-pop xuất sắc nhất, mới được bổ sung vào danh sách giải thưởng từ năm ngoái, bao gồm “Oh My God” của (G)I-DLE, “On” của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), “Someone’s Someone” của MONSTA X, “9 and Three Quarters (Run Away) (TXT), và “Psycho” của Red Velvet.





BTS cũng giành được hai đề cử nữa là Video nhạc pop xuất sắc nhất và Biên đạo xuất sắc nhất, tổng cộng được ba đề cử.





Những ứng cử viên khác cho giải Video nhạc pop xuất sắc nhất là “You Should Be Sad” (Halsey), “What a Man Gotta Do” (Jonas Brothers), “Intentions” (Justin Bieber ft. Quavo), “Rain On Me” (Lady Gaga ft. Ariana Grande), và “Lover” (Taylor Swift).





Ở hạng mục Biên đạo xuất sắc nhất, các đối thủ của BTS là “Honey Boo” (CNCO & Natti Natasha), “Bop” (DaBaby), “Physical” (Dua Lipa), “Rain On Me (Lady Gaga ft. Ariana Grande), và “Motivation” (Normani).





Vòng bình chọn cho 15 hạng mục giải thưởng đang diễn ra trên website của MTV, và lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp ngày 30/8 (giờ địa phương).





Tại VMAs năm ngoái, BTS đã chiến thắng hai giải mới bổ sung là Nhóm nhạc xuất sắc nhất và Video K-pop xuất sắc nhất.