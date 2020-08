BLACKPINK ra mắt album đầy đủ ngày 2/10

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 28/7 thông báo hiện tượng toàn cầu BLACKPINK sẽ chính thức phát hành album đầy đủ ngày 2/10 tới.





Cụ thể, trên website chính thức, YG đã đăng tải tấm poster “nhá hàng” với tựa đề “The Album”, ở giữa là một chiếc vương miện màu hồng và dưới cùng là dòng chữ số “2020.10.02”.





Đây được coi là album đầy đủ đầu tay của 4 cô gái hắc hường kể từ khi ra mắt năm 2016. Một nguồn tin từ YG cho biết năm 2020, BLACKPINK sẽ tấn công thị trường âm nhạc thế giới theo các kế hoạch kỹ càng và có hệ thống. Dự án hợp tác của công ty với tập đoàn Universal Music cũng đang tiến triển thuận lợi để mở rộng tầm ảnh hưởng cho nhóm.





Single mới “How You Like That” của BLACKPINK, phát hành ngày 26/6, đã đạt vị trí 33 tại Billboard Hot 100 tháng 6, và ra mắt bảng xếp hạng single của Anh (British official singles chart) tại vị trí 20.