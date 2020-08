NU’EST sẽ comeback tại Nhật Bản với album siêu hoành tráng sau 5 năm vắng bóng

ⓒ PLEDIS

Ngày 4/8, công ty giải trí Pledis Entertainment đã thông báo về màn comeback sắp tới của 5 chàng trai NU’EST tại Nhật Bản. Cụ thể, ngày 7/10 tới đây, nhóm sẽ phát hành một album tiếng Nhật mang tên “DRIVE” với tổng cộng 14 ca khúc. Trong đó, “Call me back”, “LOVE ME”, “I’m in Trouble”, “Back To Me” đã được phát hành tại Hàn Quốc và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ người hâm mộ. Đây là một tin tức không thể vui hơn đối với fan NU’EST tại Nhật Bản sau 5 năm dài đằng đẵng mong mỏi được gặp lại thần tượng.





Ca khúc chủ đề “DRIVE” (bản tiếng Nhật) sẽ cho khán thính giả thấy sự trưởng thành của nhóm sau 5 năm vắng bóng. Đây sẽ là bài hát mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu cho người nghe trong thời kì khó khăn này. Đặc biệt, tất cả các thành viên của nhóm đã trực tiếp tham gia sản xuất ca khúc, hứa hẹn sẽ chiếm trọn trái tim người hâm mộ bằng chính sự chân thành, ngọt ngào của NU’EST.