Phim tài liệu thứ tư của BTS sẽ công chiếu ngày 10/9

Nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) thông báo sẽ công chiếu phim tài liệu “Break the Silence: The Movie” vào ngày 10/9 tới. Đây là phim tài liệu thứ tư của nhóm sau “BTS World Tour: Love Yourself in Seoul” (2018), “Burn the Stage: The Movie” (2018), “Bring the Soul: The Movie” (2019).





Bộ phim là cảnh hậu trường, phía sau ánh hào quang của những chàng trai tài năng đi lên từ con số 0. Sau những nỗ lực và cố gắng, họ đã trở thành nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn thế giới. BTS phá bỏ khái niệm idol K-pop chỉ nổi tiếng ở châu Á, là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert tại Wembley (Anh) – sân vận động lớn thứ 7 thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng hàng tháng của Billboard (Mỹ).v.v..





Để có được những thước phim này, toàn bộ những khoảnh khắc đáng giá trải dài tour diễn thế giới “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF” đều đã được ghi lại. Bản ngã của từng thành viên sẽ thể hiện phía sau sân khấu như thế nào? Tất cả những câu chuyện chưa từng được tiết lộ trước đây sẽ có trong “Break the Silence: The Movie”.