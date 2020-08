TWICE chuẩn bị ra mắt phiên bản tiếng Anh của “MORE & MORE”

Tại buổi biểu diễn trực tuyến “Beyond LIVE – TWICE: World in A Day” ngày 9/8, nhóm nhạc nữ TWICE đã thông báo chuẩn bị phát hành phiên bản tiếng Anh của “MORE & MORE”, ca khúc chủ đề cùng tên trong album mới phát hành.

TWICE tổ chức concert trực tuyến trên sau khi tour diễn vòng quanh thế giới “TWICELIGHTS in Seoul ‘FINALE'” của nhóm bị hủy do đại dịch COVID-19. Tại đây, các cô gái đã trình diễn hàng loạt bản hit như “FANCY”, “Heart Shaker”, “TT”, và lần đầu tiên biểu diễn “LOVE FOOLISH”. Nhóm cũng có cơ hội tương tác trực tiếp với người hâm mộ qua video cũng như các bình luận trên màn hình.





“Beyond LIVE – TWICE: World in A Day” nằm trong chuỗi concert online “Beyond LIVE”, cung cấp trải nghiệm xem biểu diễn trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và các công nghệ hỗ trợ tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Nền tảng này được quản lý bởi công ty Beyond LIVE (BLC), đơn vị liên doanh giữa hai “gã khổng lồ” giải trí Hàn Quốc là SM Entertainment và JYP Entertainment.