Hoa Của Quỷ (Flower of Evil)

Tên tiếng Hàn: 악의 꽃

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Jun-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin, Seo Hyeon-woo

Đạo diễn: Kim Cheol-gyu

Kịch bản: Yoo Jeong-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 29/7/2020

Số tập: 5+

Giới thiệu

Điều gì sẽ xảy ra nếu có một ngày, bạn bắt đầu nghi ngờ người chồng “đầu ấp tay gối”, người bạn yêu thương suốt 14 năm trời, là kẻ giết người hàng loạt máu lạnh?

“Hoa Của Quỷ” là bộ phim hành động kinh dị xoay quanh Baek Hee-seong, bề ngoài là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con hết mình và có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là Cha Ji-won. Thế nhưng một ngày nọ, Cha Ji-won cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng, và dần nảy sinh nghi ngờ về bản chất, con người thật của anh ta. Những nghi ngờ cứ nối tiếp nhau, phá vỡ niềm tin mà cô dành cho chồng bấy lâu nay. Cả hai bắt đầu cuộc rượt đuổi nguy hiểm, người thì tìm cách che giấu thân phận bí ẩn, người lại cố gắng điều tra, phơi bày sự thật. Cha Ji-won rơi vào tình thế phải đối đầu với sự thật tàn khốc mà cô không thể ngờ tới.

Baek Hee-seong (Tên thật Do Hyeon-soo), diễn viên Lee Jun-gi

Baek Hee-seong là một người chồng, người cha mẫu mực, tốt bụng và rất tình cảm. Anh là người đàn ông của gia đình, hàng ngày làm việc ở xưởng, nấu ăn, chăm sóc cô con gái nhỏ và luôn nói những lời yêu thương có cánh với vợ. Trong ‘vỏ bọc’ người thợ kim hoàn, anh có cuộc sống hôn nhân lý tưởng hạnh phúc bên vợ và con. Thế nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau anh là cả một quá khứ đen tối đến kinh rợn. Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, quá khứ của anh không khác gì một chiếc thuyền buồm có thể lật bất kỳ lúc nào trước những cơn bão táp, dù không muốn nhưng những cơn bão ấy vẫn cứ ập đến không ngừng. Thế nhưng cuộc đời đầy giông tố bỗng ‘yên bình’ kể từ khi anh gặp người con gái ấy, không ai khác chính là Ji-won, vợ anh bây giờ. Tuy nhiên, cô lại không hay biết gì về quá khứ của chồng. Sự thật là Hee-seong có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt cách đây 18 năm, và anh chính là nghi phạm đã mất tích, đang bị truy nã. Thậm chí, mặc dù ‘diễn xuất’ rất đạt trước mặt vợ nhưng thực chất anh là con người vô cảm đến đáng sợ. Nhưng Hee-seong không hề cảm thấy tội lỗi, vẫn tìm mọi cách giấu vợ đến cùng, bởi anh hiểu nếu mất đi ‘hiện tại’, anh sẽ phải quay về với ‘địa ngục’ đen tối của quá khứ.

Cha Ji-won (37 tuổi, cảnh sát hình sự), diễn viên Moon Chae-won

Cha Ji-won là nữ cảnh sát chuyên điều tra tội phạm hình sự. Mặc dù trong công việc cô là người quả quyết, khẳng khái, có năng lực giải quyết các vụ án khó nhờ sự nhạy bén và tinh tường, nhưng trước mặt chồng, cô lại là người phụ nữ nhẹ nhàng, luôn hướng tất cả tình cảm yêu thương vào chồng con. Thế rồi với trực giác của một người cảnh sát, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường ở chồng, và dần nảy sinh nghi ngờ về quá khứ của anh. Ji-won bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật về quá khứ bí mật của chồng. Càng đi sâu, cô càng nhận ra người chồng bên cạnh mình lâu nay không hề như những gì anh từng thể hiện. Con người thật và thân phận thực sự của anh là gì? Giả sử thân phận của người chồng từng hẹn thề nguyện ước ‘đầu bạc răng long’ là giả, và anh có liên quan đến tội ác kinh hoàng trong quá khứ thì sao? Ji-won nhất định phải tìm bằng được câu trả lời, bởi vì cô vẫn rất yêu anh…

Do Hae-soo (37 tuổi, chuyên gia hóa trang) diễn viên Jang Hee-jin

Do Hae-soo là con gái của một kẻ giết người hàng loạt, một mình cô sớm phải đón nhận thảm khốc xoay quanh tiểu sử gia đình. Do Hae-soo là chị gái của Do Hyeon-soo, mẹ cô bị bố giết chết và em trai phải chạy trốn, mất tích lâu nay. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên cô đi tới đâu cũng bị máy quay và phóng viên tìm đến và đặt những câu hỏi phiền phức, như vì sao bố cô lại hành động như vậy, tâm trạng khi giết người của ông là gì, cách ông chọn nạn nhân như thế nào v.v… Nhưng Hae-soo lại không biết gì về cha mình. 18 năm trước, vào một đêm tăm tối, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra đêm đó. “Chị hãy sống như người bình thường đi” cậu em trai Hyeon-soo nói với cô như vậy và bỏ nhà ra đi, từ đó chẳng ai nhìn thấy anh nữa. Mãi đến một ngày, mối tình đầu của Hae-soo là Moo-jin tìm đến cô… Đã 18 năm trôi qua nhưng những vụ án giết người hàng loạt do bố cô gây ra vẫn chưa hề kết thúc!

Kim Moo-jin (36 tuổi, phóng viên báo Hanjoogan), diễn viên Seo Hyeon-woo

Kim Moo-jin là phóng viên chuyên săn tin sốt dẻo, sau bao lần lên bờ xuống ruộng, cuối cùng anh cũng có được bài ‘tin nóng’. Anh là người tự do phóng khoáng, tự cao tự đại và tính cách có đôi phần gian xảo, chỉ cần tác nghiệp lấy được tin bài thì dù là ở đâu anh cũng có thể thích ứng được. Để lấy được ‘tin nóng’ thu hút lượt truy cập của độc giả, Moo-jin luôn tìm kiếm những nguồn tin có nội dung gây sốc, ví dụ như người cha bị rối loạn đa nhân cách cố gắng giết đứa con béo phì. Đặc biệt, Moo-jin rất quan tâm đến những trường hợp liên quan đến hội chứng ‘rối loạn đa nhân cách’, vì anh hiểu những tin bài thế này rất dễ giật tít, câu view. Thế rồi anh gặp cảnh sát Cha Ji-won ở hiện trường một vụ án nọ, trong khi tìm hiểu lấy tin bài, anh biết được chồng của cô là thợ kim hoàn. Nghề “thợ kim hoàn’ không xa lạ gì với anh, bởi 18 năm trước, nghề nghiệp của thủ phạm các vụ án giết người hàng loạt ở quê anh chính là thợ kim hoàn. Và mối tình đầu của anh là cô con gái của người thợ kim hoàn đó.