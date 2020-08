OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020

ⓒ YONHAP News





Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 11/8 công bố “Báo cáo kinh tế Hàn Quốc 2020”, nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ -1,2% trong báo cáo trước lên -0,8%. Sau khi phát hành báo cáo “Triển vọng kinh tế OECD 2020” ngày 10/6, tổ chức này đã công bố báo cáo riêng đối với 4 quốc gia. Trong đó, Hàn Quốc là nước duy nhất được OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay.

Dự báo của OEC

Dự báo mới của OECD đặt trên giả định là dịch COVID-19 sẽ không tái bùng phát tại Hàn Quốc. Trong trường hợp Hàn Quốc tái bùng phát dịch trên diện rộng thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống -2%. Xét theo lĩnh vực cụ thể, tiêu dùng tư nhân được dự báo giảm 3,6% thay vì 4,1% trong báo cáo trước đó của OECD. Tổng đầu tư vốn được dự đoán giảm 7% nay thành tăng 2,9%. Tuy nhiên, OECD dự báo xuất khẩu sẽ đình trệ nghiêm trọng hơn, từ -2,6% thành -5,7%. Trước đó, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng với Mỹ là -7,3%, Slovakia -7,8%, Hy Lạp -8%.





Đánh giá về kinh tế Hàn Quốc

OECD soạn thảo báo cáo lần này dựa trên kết quả tỷ lệ tăng trưởng quý II vừa qua của Hàn Quốc. Báo cáo cho thấy Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn so với dự báo trước đó. Trong quý II vừa qua, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -3,3%, nhưng vẫn là “thành tích” tốt nhất trong các nước lớn trừ Trung Quốc, nước lội ngược dòng từ tăng trưởng -3,3% trong quý I thành 11,5% trong quý II. Các nước khác như Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha đều tăng trưởng từ -9,5% đến -18,5%.

Theo dự báo mới của OECD, tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay sẽ cao hơn nước đứng thứ hai là Thổ Nhĩ kỳ tới 4%. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tăng trưởng -4,8% trong năm 2020. Ngoài ra, OECD dự đoán Nhật Bản sẽ tăng trưởng -6%, Đức -6,6%, Mỹ -7,3%, Anh -11,5%, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của 37 nước thành viên là -7,5% trong năm nay.

Dự báo trên của OECD đã cân nhắc tới năng lực đối phó với đại dịch COVID-19 của các nước. Trước tiên, tổ chức này đánh giá Hàn Quốc là một trong các quốc gia ngăn chặn thành công nhất sự lây lan của virus COVID-19 mà không cần tới các biện pháp đóng cửa, phong tỏa. Seoul đã đối phó thích hợp và nhanh chóng, nên tỷ lệ tuyển dụng, tỷ lệ tăng trưởng giảm ít nhất so với các nước thành viên khác của OECD. Nói cách khác, báo cáo trên cho thấy Hàn Quốc đang quản lý tốt tình hình dịch bệnh, Chính phủ cũng có những bước đi nhanh chóng giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến kinh tế. Báo cáo cũng đánh giá tích cực về chính sách tài khóa mở rộng hay phương án ổn định thị trường tài chính của Chính phủ Seoul.

Bài toán và triển vọng

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki phát biểu báo cáo của OECD là đánh giá khách quan dựa trên góc nhìn cân bằng về nền kinh tế Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kinh tế Hàn Quốc vẫn chưa thoát hẳn khỏi khủng hoảng. Tỷ lệ tăng trưởng trong quý II là -3,3%, thấp hơn nhiều so với mức -1,3% trong quý I, cho thấy nền kinh tế đã xấu đi trầm trọng. Số người thất nghiệp là 1.228.000 người, cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan của Hàn Quốc từ năm 1999. Chi trả trợ cấp thất nghiệp ghi nhận mức cao kỷ lục 6 tháng liên tiếp tính tới tháng 7. Thêm vào đó, các địa phương trên toàn quốc đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lớn kéo dài kỷ lục. Trong bối cảnh đó, vẫn còn khả năng dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, cùng nhiều yếu tố bất ổn quốc tế như mâu thuẫn Mỹ-Trung, chuỗi cung cầu toàn cầu sụp đổ. Do vậy, Hàn Quốc vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn, mà cần tiếp tục tập trung cao độ, dốc toàn lực để vừa phòng dịch vừa hồi phục kinh tế.