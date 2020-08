BLACKPINK vượt mốc 44 triệu người theo dõi trên kênh Youtube

ⓒ YG Entertainment

Công ty giải trí YG Entertainment công bố tính tới 9 giờ sáng ngày 16/8, kênh Youtube chính thức của nhóm nhạc nữ thần tượng BLACKPINK đã chạm mốc 44 triệu người theo dõi. Như vậy, BLACKPINK đã vượt qua rapper của Mỹ, Eminem, lọt vào Top 4 nghệ sĩ quốc tế có lượng người theo dõi lớn nhất trên Youtube, sánh vai cùng ca sĩ Justin Bieber, DJ Marshmello, và Ed Sheeran.





BLACKPINK đạt được thành quả “khủng” trên chỉ sau 4 năm ra mắt và khoảng một năm rưỡi chinh chiến trên thị trường âm nhạc Mỹ, cho thấy được tầm ảnh hưởng của như sự nổi tiếng trên toàn cầu của các cô nàng tới từ xứ sở kimchi.





Lượng người theo dõi kênh Youtube của BLACKPINK đang gia tăng nhanh chóng kể từ sau khi công bố MV ca khúc “How You Like That” vào ngày 26/6 vừa qua, làm khuấy động thị trường âm nhạc toàn cầu. Trong ngay đầu tiên ra mắt, MV đã đạt được 86,3 triệu lượt xem, trở thành video có lượt người xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ công bố trên Youtube. Chỉ 21 ngày sau khi công bố, "How You Like That" đã đạt 300 triệu lượt xem, giúp MV các ca khúc khác của nhóm như “Ddu-Du Ddu-Du”, "Boombayah", "As If It's Your Last" cũng tăng thêm lượt xem với tốc độ chóng mặt.





BLACKPINK hiện đang tất bật chuẩn bị trình làng ca khúc mới hợp tác với ca nhạc sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Selena Gomez vào ngày 28/8 tới. Album chính thức của ca khúc dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 2/10 năm nay.