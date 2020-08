Ca khúc “Moon” của Jin thuộc BTS giành vị trí đầu bảng xếp hạng iTunes tại 105 quốc gia

ⓒ Big Hit Entertainment

Ca khúc solo “Moon” của Jin trong album chính thức thứ 4 “MAP OF THE SOUIL: 7” của nhóm nhạc K-pop nam nổi tiếng “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS) đã đứng đầu bảng xếp hạng “Top song” của iTunes tại 105 quốc gia trên thế giới.





Theo đó, “Moon” đã tự phá kỷ lục giành ngôi đầu bảng nhiều nhất cho ca khúc b-side. Cùng với ca khúc “Black Swan” trong album “MAP OF HE SOUIL: 7”, “Moon” cũng trở thành ca khúc thứ ba giữ vị trí đầu bảng xếp hàng iTunes tại nhiều quốc gia nhất. Trong số các ca khúc solo của K-pop, ca khúc đứng vị trí thứ ba giành vị trí quán quân iTunes tại nhiều quốc gia nhất là “'Sweet Night” của thành viên V trong BTS.





Có 5 ca khúc giữ vị trí đầu bảng trên iTunes trên hơn 100 quốc gia gồm có “Sweet Night” của thành viên V trong BTS, “Hello” của Adele, cùng “Black Swan”, “Your Eyes Tell” và “Moon” của BTS, sau “I Want You Back” của “The Jackson 5”, “Bye, Bye, Bye” của N Sync, “Candy Girl” của New Edition và “I Want It That Way” của Backstreet Boys.





Hiện tại, ca khúc “Moon” của Jin từng được đề cử vào Top 5 trong số “75 ca khúc của nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thời đại” do tạp chí Rolling Stone chuyên về âm nhạc Mỹ bình chọn.