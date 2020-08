THE FIRST STEP : CHAPTER ONE (TREASURE)

Ca sĩ/ Nhóm nhạc: TREASURE (트레저)

Tên album/ Đĩa đơn: THE FIRST STEP : CHAPTER ONE

Ngày phát hành: 07/08/2020





Ca khúc

BOY 들어와 (COME TO ME) (Hãy đến bên anh)





Giới thiệu

Sau 4 năm kể từ ngày BLACKPINK ra mắt, cuối cùng thì YG cũng chịu cho nhóm nhạc nam quy tụ toàn cực phẩm TREASURE ra mắt. Đây là nhóm nhạc đông dân nhất của YG với 12 thành viên quốc tịch Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày 7/8, TREASURE đã ra mắt với đĩa đơn đầu tay “THE FIRST STEP : CHAPTER ONE” và trở thành tâm điểm của sự chú ý.





Đĩa đơn “THE FIRST STEP : CHAPTER ONE” gồm 2 ca khúc “BOY” và “COME TO ME” (들어와) (Hãy đến bên anh). Ca khúc chủ đề “BOY” hiện đang là bài hát cực hot trên các diễn đàn âm nhạc nhờ giai điệu bắt tai, phần điệp khúc gây nghiện và đặc biệt là phần cuối được đẩy lên cao trào với tiếng hò reo, beat cực sung đúng chuẩn “nhạc nhà YG”. Phần giai điệu tuy “máu lửa” xập xình là vậy, nhưng ca từ là lời tỏ tình dễ thương và tràn đầy tự tin của chàng trai với “người ấy”. Câu hát “I just wanna be your boy” xuyên suốt bài hát chắc chắn sẽ khiến các fan nữ “đổ gục”, xin được về team TREASURE ngay lập tức.