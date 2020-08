Thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa

Thể loại: K-pop, hip hop, EDM, trap

Công ty quản lý: YG Entertainment

Tham gia cùng: YG Family

Hoạt động từ: 2016





Blackpink là nhóm nhạc nữ 4 thành viên đến từ YG Entertainment, ra mắt tháng 8/2016 với album đầu tay “Square One”, trong đó có hai bản hit đình đám “Whistle” và “Boombayah”. Với thành công vang dội ngay từ những ngày đầu ra mắt, Blackpink đang là nhóm nhạc nữ nắm giữ nhiều kỉ lục nhất K-pop. 4 cô nàng chính là nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) tính đến thời điểm hiện tại: “Sour Candy” hợp tác cùng Lady Gaga và “How You Like That” (2020) xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng Hot 100, trong khi siêu hit “Kill This Love” (2019) “hạ cánh” ở vị trí 24 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Cả MV “Kill This Love” và “How You Like That” đều đang giữ kỉ lục MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ phát hành trên YouTube.





Live

BLACKPINK 2019-2020 World Tour in Your Area -Tokyo Dome- (Live, 2020)





EPs, Singles & Remakes

How You Like That (single, 2020)

Sour Candy w/ Lady Gaga (single, 2020)

KILL THIS LOVE (EP, 2019)

SQUARE UP (EP, 2018)

As If It’s Your Last (single, 2017)

SQUARE TWO (single, 2016)

SQUARE ONE (single, 2016)