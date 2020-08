VS Pharm Tech – nhà phát triển thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bằng phóng xạ

ⓒ VS Pharm Tech

Phát triển thuốc hỗ trợ xạ trị thông qua chuyển giao công nghệ từ Viện Khoa học xạ trị và dược chất phóng xạ Hàn Quốc





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về VS Pharm Tech, nhà phát triển các chất bổ sung, tăng hiệu quả điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị.

Thành lập năm 2018, công ty VS Pharm Tech được chuyển giao công nghệ từ Viện Khoa học xạ trị và dược chất phóng xạ Hàn Quốc (KIRAMS), phát triển các chất chống ung thư nhằm tăng hiệu quả xạ trị và giảm tác dụng phụ. Hai chữ VS lấy từ chữ cái đầu của từ “vita” (cuộc sống) và “scientia” (khoa học), hàm chứa hy vọng kết hợp công nghệ dược phẩm vào khoa học đời sống.





Tập trung vào phương pháp “tái định vị thuốc”





Từng làm việc cho một công ty dược phẩm và một công ty sinh học, Giám đốc Park Shin-young luôn quan tâm đến phát triển sản phẩm y sinh và thuốc mới. Ông đặc biệt chú ý đến “tái định vị thuốc” (còn gọi là tái sử dụng thuốc - drug repositioning), phương pháp đánh giá lại và tìm ra công dụng mới của các loại thuốc hiện có nhưng không hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng, hoặc thuốc đã được bán ra trên thị trường. Thông thường, phải mất từ 10 đến 15 năm để phát triển một loại thuốc hoàn toàn mới. Tái định vị thuốc có thể giảm đáng kể thời gian phát triển, đảm bảo độ an toàn cao. Do đó, các quốc gia trên thế giới đang chuyển hướng sang tái định vị thuốc để nhanh chóng tìm ra các loại thuốc hiệu quả cho điều trị COVID-19. Khám phá công dụng mới của các loại thuốc hiện có đang nổi lên như một chiến lược hiệu quả và tất yếu trong lĩnh vực y sinh. Giám đốc Park Shin-young cho biết.





Ba phương pháp điều trị ung thư phổ biến là hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Chúng tôi đã tự hỏi làm thế nào để nâng cao hiệu quả của phương pháp xạ trị, vốn có ít tác dụng phụ hơn so với hóa trị. Do đó, chúng tôi đã tập trung vào “tái định vị thuốc”, xu hướng mới trong ngành y sinh. Ví dụ, thuốc giảm đau aspirin có thể được dùng để chữa trị một số bệnh khác. Phương pháp này an toàn hơn so với phát triển một loại thuốc hoàn toàn mới. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu với hy vọng có thể cung cấp các loại thuốc an toàn, giúp quá trình xạ trị hiệu quả hơn.





Thuốc giảm tần suất và thời gian xạ trị trong điều trị ung thư





Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, tính đến năm 2018, ung thư là nguyên nhân tử vong số 1 tại Hàn Quốc kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 1983. Trong ba phương pháp điều trị ung thư phổ biến, hóa trị và xạ trị có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn ngừa tế bào phân chia. Tuy nhiên, phương pháp này dễ gây tác dụng phụ vì không có khả năng phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh. Công nghệ của VS Pharm Tech có thể giảm tác dụng phụ này. Ông Park Shin-young bật mí.





Nếu một bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc của chúng tôi kết hợp với xạ trị, nhiều tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt hơn. Nói cách khác, công nghệ của chúng tôi có thể tăng hiệu quả điều trị ung thư. Thông thường, bệnh nhân ung thư phải xạ trị theo từng giai đoạn, như 5 lần/tuần trong 6 tuần liền. Xạ trị liên tục trong tuần có thể khiến bệnh nhân mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc của chúng tôi, bệnh nhân có thể rút ngắn thời gian xạ trị hoặc số lần xạ trị. Một số loại thuốc hóa trị có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng như rụng tóc, và tất nhiên có thể khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái trầm cảm. Rõ ràng, nếu phương pháp xạ trị hiệu quả hơn, người bệnh có thể sử dụng kết hợp cả hóa trị lẫn xạ trị. Do đó, chúng tôi hy vọng có thể giảm bớt sự khó chịu của phương pháp hóa trị, đồng thời tăng khả năng hồi phục hoàn toàn, giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân.





Khó khăn trong giai đoạn phát triển, nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ





Tiềm năng và công nghệ của VS Pharm Tech đã được các cơ quan liên quan và các nhà đầu tư tại Hàn Quốc công nhận. Doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc tại Triển lãm phát minh sáng chế Hàn Quốc (KIPE) 2019. Công ty đã được đánh giá “xuất sắc” về tín dụng công nghệ (technology credit evaluation) từ Nice Information Service, hãng đánh giá tín dụng lớn nhất Hàn Quốc; và được tham gia chương trình hỗ trợ công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y sinh của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (MOSME). Bên cạnh đó, VS Pharm Tech cũng thu hút vốn đầu tư từ các công ty đầu tư như POSCO Technology Investment và Enlight Ventures. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, thành quả này không đến dễ dàng. Giám đốc Park Shin-young chia sẻ.





Trên thực tế, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất thuốc. Ung thư có thể xuất hiện ở nhiều bộ phận trên cơ thể như dạ dày, trực tràng, phổi hay vú. Do VS Pharm Tech là công ty quy mô nhỏ, chúng tôi phải lựa chọn các loại ung thư cụ thể để nghiên cứu, chứ không thể nghiên cứu đại trà. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm độc tính và hoạt tính nhiều lần. May mắn là chúng tôi đã vượt qua những thách thức và gặt hái thành quả, một phần cũng nhờ sự hỗ trợ có tổ chức của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, Viện phát triển khởi nghiệp và doanh nhân Hàn Quốc và các cơ quan khác ngay từ giai đoạn đầu. Những hỗ trợ này đã giúp công ty giảm chi phí nhân sự và chi phí phát triển các loại thuốc mới.





Mục tiêu phát triển thành nhà sản xuất thuốc chống ung thư hàng đầu Hàn Quốc





Đại dịch COVID-19 cho thấy ngành công nghiệp dược phẩm và sinh học là động cơ tăng trưởng tương lai, thậm chí còn được xem là an ninh quốc gia. Tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chi 2,3 tỷ USD phát triển các công nghệ quan trọng, nuôi dưỡng ngành y tế và sinh học trong 10 năm tới. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, công nghệ cao và nguồn nhân lực dám đương đầu với thách thức, ngành y sinh Hàn Quốc có triển vọng đầy hứa hẹn. VS Pharm Tech đang tự mở ra tương lai cho mình thông qua phát triển thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bằng xạ trị. Giám đốc Park Shin-young cho biết.





Nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng Hàn Quốc sẽ phát triển vượt bậc trong lĩnh vực thuốc chống ung thư và các sản phẩm sinh học. Hàn Quốc có cơ sở hạ tầng y tế tuyệt vời. Nhiều nhà nghiên cứu trong nước đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực y sinh, và tôi cho rằng sẽ còn nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Chúng tôi bắt đầu với các chất bổ sung chống ung thư, và mong muốn phát triển các loại thuốc giúp bệnh nhân ung thư có thể tự điều trị bệnh. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu thuốc cho bệnh nhân xạ trị, và đang phát triển thuốc cho bệnh nhân hóa trị. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ phát triển các loại dược phẩm hỗ trợ giúp giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc hoặc điều trị chống ung thư. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển thành nhà cung cấp thuốc chống ung thư hàng đầu Hàn Quốc.