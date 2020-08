LIVED (ONEUS)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: ONEUS (원어스)

Tên album / Đĩa đơn: LIVED

Ngày phát hành: 19/08/2020





Ca khúc

Intro: LIVED TO BE OR NOT TO BE Dead Or Alive 혼란하다 혼란해 (Dizzy) (Hỗn loạn) Airplane COME BACK HOME





Giới thiệu

Nhóm nam tân binh ONEUS nhà RBW ngày 19/8 đã trở lại với album mini thứ 4 “LIVED” và ca khúc chủ đề “TO BE OR NOT TO BE”, sau khi gây ấn tượng với phong cách trình diễn đỉnh cao trên chương trình âm nhạc sống còn giữa các nhóm nhạc nam “Road to Kingdom” (Mnet). Đây là lần comeback thứ hai của nhóm trong năm nay kể từ khi phát hành đĩa đơn “IN ITS TIME” hồi đầu năm.





ONEUS theo đuổi phong cách âm nhạc sôi động, thịnh hành, hướng đến giới trẻ, nên “LIVED” là sản phẩm âm nhạc cực kỳ náo nhiệt, bốc lửa. Ca khúc “TO BE OR NOT TO BE” thể hiện nỗi đau khổ và hỗn loạn của chàng trai khi phải đưa ra lựa chọn quyết định số phận cho câu chuyện tình yêu bi thương. Giai điệu dồn dập, mạnh mẽ đã làm nổi bật cốt truyện gay cấn của bài hát. Nhờ concept bắt mắt và hiệu ứng sau cú hích từ “Road to Kingdom” mà ONEUS và album “LIVED” đã đạt thành công ngoài mong đợi. Không quá khi khẳng định “LIVED” chính là bước ngoặt đưa ONEUS thoát khỏi cái mác “em trai MAMAMOO” để trở thành nhóm nhạc nam tài sắc vẹn toàn, “viên ngọc quý” mới phát hiện của K-pop.