Choi Jin-hyuk, Park Ju-hyun tạo hình đối lập trong poster phim mới

Đội ngũ sản xuất phim “Thám tử cương thi” (Zombie Detective) trên kênh KBS 2TV đã công bố poster quảng bá mới!





“Thám tử cương thi” là bộ phim hài rùng rợn về một xác sống trở thành thám tử trong năm thứ hai hồi sinh, tuyệt vọng tìm kiếm sự thật về quá khứ của mình.





Ngày 24/8, công ty sản xuất RaemongRaein đã cho ra mắt poster quảng bá mới, trong đó mỗi nhân vật thể hiện cá tính riêng trên nền tối và rùng rợn.





Với tạo hình phờ phạc, kiệt sức, Choi Jin-hyuk vào vai thám thử cương thi Kim Moo-young, phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống mới và cùng tồn tại với con người. Còn Park Ju-hyun vào vai Gong Seon-ji, biên kịch cho một chương trình điều tra. Trong tấm poster, nữ diễn viên thể hiện thần thái sẵn sàng đón nhận bất cứ thử thách nào. Tạo hình của hai diễn viên chính hoàn toàn đối lập, hé lộ cốt truyện thú vị về một thế giới nơi con người chung sống cùng cương thi.





Ngoài ra, các diễn viên phụ như Kwon Hwa-woon, Tae Hang-ho, Lee Joong-ok, Hwang Bo-ra và Anh Se-ha cũng xuất hiện trong poster.





“Thám tử cương thi” vốn dự kiến lên sóng ngày 31/8 sau bộ phim “Gửi những chàng trai từng yêu tôi” (To All the Guys Who Loved Me), nhưng đã bị hoãn lịch do bộ phim trên phải tạm dừng quay vì dịch COVID-19 và không phát sóng tập mới trong tuần này. Đài KBS đang tạm ngừng sản xuất phim từ ngày 24-30/8. Buổi họp báo công bố phim “Thám tử cương thi”, vốn dự kiến diễn ra ngày 27/8, cũng đã bị hoãn lại.