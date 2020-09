MV “Ice Cream” của BLACKPINK vượt mốc 100 triệu view với tốc độ đáng gờm

Vào 5 giờ 56 phút rạng sáng 30/8 (giờ Hàn Quốc), MV “Ice Cream” của nhóm nhạc nữ BLACKPINK kết hợp cùng Selena Gomez đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube, chỉ sau 1 ngày 16 tiếng 56 phút phát hành.





“Ice Cream” đã trở thành video ca nhạc cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh thứ hai của BLACKPINK, sau đĩa đơn “How You Like That” với thành tích 1 ngày 8 tiếng 22 phút hồi tháng 6.





Xét về tổng thể, đây là MV thứ 9 của các cô gái “hắc hường” đạt cột mốc này, sau “BOOMBAYAH,” “Playing with Fire,” “Whistle,” “As If It’s Your Last,” “Stay,” “DDU-DU DDU-DU,” “Kill This Love,” và “How You Like That.”