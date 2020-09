BTS bội thu tại MTV Video Music Awards 2020

ⓒ Big Hit Entertainment

Tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMAs 2020) sáng 31/8 (giờ Hàn Quốc), nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xuất sắc ẵm trọn 4 giải thưởng được đề cử gồm Best Group (Nhóm nhạc xuất sắc nhất), Best Pop (MV nhạc Pop xuất sắc nhất), Best K-pop (MV K-pop xuất sắc nhất) và Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất) cho MV “ON”, ca khúc chủ đề của album “MAP OF THE SOUL: 7” phát hành hồi tháng 2.





Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm giành giải Best Group và Best K-pop, và lần đầu tiên thắng hạng mục Best Pop và Best Choreography (giải thưởng cho nghệ sĩ và biên đạo), hai hạng mục giải thưởng chính rất được chú ý. Tại đây, nhóm cũng lần đầu tiên biểu diễn ca khúc “Dynamite” thông qua video quay tại Hàn Quốc.