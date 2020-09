BTS đạt Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard

ⓒBig Hit Entertainment

Ca khúc mới bằng tiếng Anh “Dynamite” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã đạt Quán quân “Hot 100”, bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard (Mỹ). Trước đó, ca khúc “Gangnam Style” đình đám thế giới của nam ca sĩ PSY từng 7 tuần liên tiếp xếp vị trí thứ 2 bảng xếp hạng này vào năm 2012. Tuy nhiên, BTS là ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng ở vị trí cao nhất “Hot 100”.

Quán quân “Hot 100”

“Hot 100” là bảng xếp hạng âm nhạc tiêu chuẩn của Billboard, xếp thứ hạng các ca khúc được yêu thích nhất hàng tuần tại Mỹ dựa trên các chỉ số lượt phát radio, doanh số bán album và lượt nghe trực tuyến. Tới thời điểm hiện tại, BTS từng 4 lần đạt Quán quân bảng xếp hạng album “Billboard 200”. Ở bảng xếp hạng đĩa đơn, ca khúc chủ đề của album chính thức thứ 4 mang tên “ON” phát hành tháng 2 năm nay từng xếp thứ 4, là thành tích cao nhất trước đó. Ngoài ra, ca khúc “Boy With Luv” và “Fake Love” cũng từng đứng thứ 8 và thứ 10 bảng xếp hạng “Hot 100”. Như vậy, BTS đã xác lập kỷ lục lớn là càn quét cả hai bảng xếp hạng quan trọng nhất của Billboard.

“Dynamite” lên kệ ngày 21/8 vừa qua, thuộc thể loại “Disco Pop” với không khí tươi vui. Đây là lần đầu tiên nhóm hát một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh kể từ khi bắt đầu hoạt động đến nay. “Dynamite” đã vượt qua ca khúc “WAP” của nữ rapper Cardi B và Megan Thee Stallion, từng xếp số 1 “Hot 100” trong hai tuần liên tiếp. Phía Billboard cho biết trong tuần đầu tiên phát hành, ca khúc “Dynamite” của BTS đã đạt 33,9 triệu lượt nghe trực tuyến tại Mỹ, doanh thu bản kỹ thuật số và đĩa vật lý đạt 300.000 bản.

Bối cảnh và ý nghĩa

“Hot 100” là bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích nhất, độ cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với bảng xếp hạng album “Billboard 200”, do “Billboard 200” chịu ảnh hưởng từ quy mô cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ đó. Các nhóm nhạc đến từ những quốc gia không nói tiếng Anh khó xuyên thủng được bức tường “Hot 100”. Việc một ca sĩ châu Á leo lên thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng này là cực kỳ hiếm thấy. Theo Billboard, từ trước tới nay chỉ có ca sĩ Sakamoto Kyu của Nhật Bản đạt thành tích này vào năm 1963.

BTS nổi tiếng toàn thế giới nhờ các ca khúc chân thành, khơi gợi được sự đồng cảm; những màn biểu diễn tuyệt vời; và giao tiếp thân thiện thu hút cộng đồng người hâm mộ vững chắc. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới hạn chế nhất định trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard, nơi các nghệ sĩ phải giành được sự yêu mến rộng rãi từ đại chúng. Với ca khúc “Dynamite”, lần đầu tiên nhóm thử sức hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, bổ sung thêm phong cách Pop vui tươi nhằm khắc phục hạn chế đó. Kết quả cho thấy nỗ lực của BTS đã thành công.





Sự phát triển của KPOP

Nữ ca sĩ BoA là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có sản phẩm lọt vào bảng xếp hạng chính của Billboard vào năm 2009. Sau đó tới lượt TTS, nhóm nhỏ của Thời đại thiếu nữ (Girls' Generation); Big Bang; G-Dragon; và EXO. Riêng trong năm ngoái, nhóm nhạc SuperM xếp thứ nhất bảng xếp hạng “Billboard 200”, Monsta X đứng thứ 5, NCT127 thứ 5, BLACKPINK thứ 24. Trong thời gian qua, chỉ có BTS, Wonder Girls và PSY là xuyên thủng được bức tường “Hot 100”. Tuy nhiên, gần đây có thêm ca khúc “Sour Candy” và “How You Like That” của nhóm nhạc nữ BLACKPINK xếp thứ 33 bảng xếp hạng này, khiến dư luận đặt rất nhiều kỳ vọng. Những thành quả này là nhờ giới nghệ sĩ Hàn Quốc đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao tính đại chúng của K-POP.