Love Synonym #1: Right for Me (Wonho)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Wonho (원호)

Tên album / Đĩa đơn: Love Synonym #1: Right for Me

Ngày phát hành: 04/09/2020





Ca khúc

Open Mind I just Lost In Paradise Losing You (Korean Ver.) (bản tiếng Hàn) Interlude: Runway WITH YOU Open Mind (English Ver.) (bản tiếng Anh) Losing You





Giới thiệu

Ngày 4/9, Wonho, cựu thành viên nhóm nhạc nam Monsta X, đã phát hành album cá nhân đầu tay "Love Synonym #1: Right for Me". Sự trở lại của anh chàng khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng, bởi sau loạt lùm xùm nợ nần, trộm cắp, Wonho đã rời Monsta X và biến mất khỏi làng giải trí gần 1 năm nay.





Album mini "Love Synonym #1: Right for Me" gồm 8 ca khúc mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng đều có điểm chung là làm nổi bật giọng hát quyến rũ, nam tính của Wonho. Bài hát chủ đề "Open Mind" với giai điệu Electronic Pop kết hợp cùng tiếng bass mang lại cảm giác kịch tính, kích thích người nghe. Lời ca là cảm xúc mãnh liệt, khao khát của chàng trai dành cho cô gái mình yêu, điển hình là câu hát cực "soái": "Anh sẽ cho em biết là anh muốn có được em".





Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách quyến rũ, nam tính chuẩn "soái ca", Wonho còn khiến fan phải gật gù thán phục khi thể hiện sự đa tài bằng việc tham gia sáng tác nhạc và viết lời cho toàn bộ 8 ca khúc nằm trong album solo đầu tay.