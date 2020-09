Ký Sự Thanh Xuân (Record Of Youth)

Tên tiếng Hàn: 청춘기록

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Bo-gum, Park So-dam, Byeon Woo-seok, Kwon Soo-hyeon

Đạo diễn: Ahn Gil-ho

Kịch bản: Ha Myeong-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 7/9/2020

Số tập: 3+

Giới thiệu

Bộ phim “Ký Sự Thanh Xuân” xoay quanh hành trình trưởng thành của những người trẻ luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng để đạt được ước mơ và tình yêu giữa thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Sa Hye-joon (26 tuổi), diễn viên Park Bo-gum

Sa Hye-joon là một người mẫu nhưng lại luôn ôm ấp giấc mơ trở thành diễn viên. Anh theo chủ nghĩa hiện thực và sống rất thực tế, là kiểu người ấm áp nhưng lại sẵn sàng dứt khoát từ chối người khác khi cần thiết. Hye-joon thông minh và có khả năng đồng cảm tuyệt vời, hiểu rõ bản thân mình thích hay không thích điều gì. Từ nhỏ, Hye-joon lúc nào cũng bị so sánh với anh trai, anh hiểu không thể lấy việc học tập ra để đánh bại anh trai nên đã cố gắng tìm ra việc bản thân muốn làm và có thể làm tốt nhất. Anh nghĩ thật là ngu ngốc nếu cứ cố gắng làm điều gì đó đến cùng cho tới khi đạt được thành công. Vì là người rất thực tế nên Hye-joon cho rằng đã không thể làm được thì nên từ bỏ sớm. Tuy nhiên, có một “điều ngoại lệ” đối với anh, đó chính là anh không thể từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên. Thế nhưng cứ mỗi khi gần chạm tới, giấc mơ ấy lại xa anh thêm một bước. Mặc dù hành trình theo đuổi ước mơ có gian nan vất vả và những người xung quanh có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn kiên định với mục tiêu của mình.

An Jeong-ha (26 tuổi), diễn viên Park So-dam

An Jeong-ha là nghệ sĩ trang điểm, khao khát cảm giác an toàn nhưng lại không muốn yêu đương và lập gia đình. Jeong-ha nhân hậu và có trái tim ấm áp, luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Do bố mẹ sớm ly hôn nên cô phải chuyển trường rất nhiều lần, có lẽ chính vì vậy mà cô quá quen với việc thích nghi trong môi trường mới. Khi còn nhỏ, Jeong-ha từng suy nghĩ rằng học tập chính là con đường tốt nhất để chứng minh bản thân là con người vững chãi, không bị lay động trước sự thay đổi của môi trường. Cô sớm ấp ủ giấc mơ trở thành nghệ sĩ trang điểm, nhưng muốn theo đuổi niềm đam mê thì trước hết phải đương đầu với hiện thực phũ phàng. Cô hiểu tiền có thể khiến con người ta trở nên khốn khổ như thế nào, và việc không có tiền phải chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác vô cùng phiền phức. Thế nên Jeong-ha mới mong muốn được sở hữu ngôi nhà của chính mình.

Won Hae-hyo (26 tuổi), diễn viên Byeon Woo-seok

Won Hae-hyo là diễn viên kiêm người mẫu, có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng và hướng ngoại. Anh thích trêu chọc mọi người, hiểu rõ điều bản thân thích và không thích, đặc biệt không bao giờ làm những việc mình không muốn. Những lúc nhìn người bạn thân Hye-joon để đạt được mục tiêu mà phải cố gắng làm những việc không thích, anh thực sự không thể hiểu nổi.

Hae-hyo là người rất tham vọng, luôn chấp nhận thử thách và phấn đấu hết mình để được làm công việc yêu thích. Trước khi vào tiểu học, anh cứ nghĩ gia đình mình rất bình thường. Trong khi mẹ khăng khăng muốn anh đi học trường tư thục thì bố lại kiên quyết để anh học ở trường công lập. Tại đây, định mệnh đã đưa Hae-hyo trở thành bạn thân với Hye-joon và Jin-woo. Từ đó, anh mới bắt đầu nhận thức và suy nghĩ về cái gọi là “giàu” và “nghèo”. Nhiều lúc anh cảm thấy có lỗi với Hye-joon về sự giàu có mà anh đang được thừa hưởng. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của anh về sự khác biệt giữa “giàu” và “nghèo”, bạn của anh là Hye-joon lại luôn chấp nhận hoàn cảnh khó khăn của mình và phấn đấu không ngừng, vì vậy mà anh rất quý Hye-joon.

Kim Jin-woo (26 tuổi), diễn viên Kwon Soo-hyeon

Kim Jin-woo là nhiếp ảnh gia tập sự, bạn thân của Hye-joon và Hae-hyo. Jin-woo hoạt bát và sống rất tích cực, có nghĩa khí và thường hành động rồi mới bắt đầu suy nghĩ. Jin-woo không thích làm công việc nặng nhọc nên đã không chịu học nghề thợ mộc của bố mà khao khát trở thành nhiếp ảnh gia. Cứ tưởng chỉ cần chụp hình thật đẹp, có kỹ thuật tốt là mọi việc ổn cả, thế nhưng anh không ngờ nghề này còn phải mang vác cả các thiết bị khi đi chụp hình, nhiều khi còn vất vả hơn cả làm thợ mộc. Tuy nhiên, anh vẫn rất yêu thích công việc mình đã chọn.