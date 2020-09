Phim tài liệu mới về BTS ra rạp trong tuần cuối tháng 9

ⓒ Big Hit Entertainment

Chuỗi rạp chiếu phim CGV ngày 17/9 thông báo bộ phim tài liệu mới về nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ chính thức công chiếu tại tất cả các cụm rạp CGV trên toàn Hàn Quốc vào ngày 24/9 tới.





“Break The Silence: The Movie” (tạm dịch: Đập tan yên lặng) vốn dự kiến công chiếu ngày 10/9 vừa qua, nhưng do dịch COVID-19 tái bùng phát trong nước nên đã bị hoãn lại.





Bộ phim tài liệu thứ 4 về BTS đã ra rạp tại hơn 70 nước từ 10/9, và sẽ công chiếu tại hơn 40 khu vực nữa trong ngày 24/9.





Nội dung phim theo chân 7 chàng trai trong suốt tour diễn “Love Yourself: Speak Yourself” qua Mỹ, châu Âu và châu Á năm 2019. Phim được sản xuất bởi Big Hit 360, công ty con chuyên về sản xuất nội dung của Big Hit.