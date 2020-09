Ji Chang-wook, Kim Ji-won xác nhận tham gia phim mới của đạo diễn “Điên thì có sao”

ⓒ YONHAP News

Hai diễn viên tài năng Hàn Quốc Ji Chang-wook và Kim Ji-won ngày 21/9 đã đồng loạt xác nhận sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim “City Couple’s Way of Love” (tạm dịch: Khi người thành thị yêu) phát trên ứng dụng KakaoTV.





Bộ phim dự kiến lên sóng trước cuối năm 2020, xoay quanh đời sống tình cảm của những người trẻ đang phải vật lộn để tồn tại trong vòng xoay hối hả của nhịp sống đô thị. Tác phẩm theo thể loại phim truyền hình dạng ngắn (thời lượng 30 phút) với nhiều mùa, mùa đầu tiên mang tiểu đề “My Lovable Camera Thief” (tạm dịch: Tên trộm máy ảnh đáng yêu của tôi). Đạo diễn thực hiện phim là Park Shin-woo, người đứng sau thành công của bộ phim ăn khách “It’s Okay to Not Be Okay” (Điên thì có sao) trong năm nay.





Nam diễn viên Ji Chang-wook sẽ vào vai Park Chae-won, anh kiến trúc sư thật thà và tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt yêu thích các con phố thành thị. Sau khi một cô gái mà anh gọi là “kẻ trộm máy ảnh” đánh cắp trái tim anh vào một đêm hè rồi biến mất, anh không thể quên đi bóng hình cô ấy.





Còn nữ diễn viên Kim Ji-won sẽ vào vai Lee Eun-oh, nhân viên marketing tự do quyết định sử dụng danh tính giả là Yoon Sun-ah ở một nơi xa lạ. Tại đây, cô đã sa vào lưới tình với Park Chae-won.