BTS MAP OF THE SOUL ON:E

Thời gian: 10, 11/10

Địa điểm: online concert





BTS sẽ tổ chức concert “MAP OF THE SOUL ON: E” theo cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến trong hai ngày 10,11/10. Đây là concert trực tiếp đầu tiên của BTS sau khi nhóm buộc phải hoãn toàn bộ chuyến lưu diễn “MAP OF THE SOUL” vì dịch COVID-19. Tại "MAP OF THE SOUL ON: E", BTS sẽ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc tiếng Anh mới phát hành “Dynamite” để chiêu đãi toàn bộ khán thính giả.