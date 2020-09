Hai gương mặt Hàn Quốc lọt vào danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2020” của Time

ⓒYONHAP News

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong và đạo diễn điện ảnh Bong Joon-ho đã được tạp chí Time của Mỹ bình chọn vào danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2020”. Bà Jung được xếp vào hạng mục “Nhà lãnh đạo”, còn đạo diễn Bong góp mặt trong hạng mục “Nghệ sĩ”.

Giám đốc CDC Jung Eun-kyeong

Tạp chí Time cho biết đã lựa chọn bà Jung vào danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới” năm nay để vinh danh thành tựu xuất sắc của bà trong công tác phòng dịch COVID-19 tại Hàn Quốc. Tạp chí này còn đăng tải lời giới thiệu do đích thân Tổng thống Moon Jae-in viết về bà Jung. Trong đó, Tổng thống cho biết mô hình phòng dịch của Hàn Quốc đã trở thành điển hình đi đầu thế giới trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Đứng ở tuyến đầu phòng dịch, bà Jung đã trao đổi với người dân trên nguyên tắc cởi mở, minh bạch và dân chủ, lãnh đạo thành công mô hình phòng dịch Hàn Quốc. Tổng thống ca ngợi sự cống hiến của Giám đốc CDC, hy vọng câu chuyện của bà sẽ truyền cảm hứng cho toàn nhân loại đang phải đối mặt với đại dịch, chuẩn bị cho thời đại hậu COVID-19. Ngay từ khi Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước, bà Jung Eun-kyung, trên cương vị Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh, đã tổ chức họp báo hàng ngày, công bố tình hình dịch bệnh một cách chính xác, minh bạch, giành được sự tin tưởng của người dân. Chính điều này là yếu tố quyết định khiến người dân Hàn Quốc tự nguyện tích cực tham gia phòng dịch cùng Chính phủ để khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Đạo diễn Bong Joon-ho

Đạo diễn Bong Joon-ho góp mặt trong danh sách của Time ở hạng mục “Nghệ sĩ”. Ông Bong và tác phẩm điện ảnh “Ký sinh trùng” (Parasite) đã thắng lớn với 4 tượng vàng tại Lễ trao giải Oscar hồi tháng 2 năm nay ở các hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất", "Phim quốc tế xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", và giải thưởng lớn "Phim hay nhất", kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

“Ký sinh trùng” là bộ phim điện ảnh theo thể loại hài kịch đen, kể về gia cảnh trái ngược của hai gia đình, một bên là gia đình nghèo khổ sống trong một căn hộ tồi tàn, thực chất là căn nhà bán hầm cũ kỹ, còn một bên là gia đình giàu có, xa hoa, sống ở một ngôi biệt thự độc lập. Dựa trên sự đối lập này, phim lột tả rõ nét khoảng cách giàu nghèo, xung đột giai cấp, và những phép tắc lễ nghĩa giữa con người với con người. Đạo diễn Bong được đánh giá là một “cao thủ” có thể phát huy tài năng vượt bậc, tạo ra những tác phẩm vừa mang tính nghệ thuật, vừa thỏa mãn cả tính đại chúng. Có thể kể tới những tác phẩm tiêu biểu vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa ăn khách phòng vé của ông như "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer, 2013), "Hồi ức của kẻ sát nhân" (Memories of Murder, 2003) và Quái vật (The Host, 2006). Nữ diễn viên người Anh Tilda Swinton, từng góp mặt trong tác phẩm "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer) của đạo diễn Bong, đã viết lời giới thiệu cho ông. Còn Tổng thống Moon Jae-in đánh giá trí tưởng tượng và tài năng cảm thụ của đạo diễn Bong thể hiện trong phim “Ký sinh trùng” đã trở thành niềm tự hào to lớn đối với người dân Hàn Quốc.

Ý nghĩa

Đây là năm thứ 17 tạp chí Time công bố danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới”. Những gương mặt Hàn Quốc được vinh danh trong danh sách này gần đây là Tổng thống Moon Jae-in (năm 2018), nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) Lee Hoe-sung (năm 2019). Tổng thống Moon Jae-in hy vọng việc Chủ tịch CDC Jung Eun-kyeong và đạo diễn Bong Joon-ho góp mặt trong danh sách của Time năm nay sẽ là nguồn động viên, truyền thêm dũng khí cho người dân Hàn Quốc vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại.

Ngoài ra, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) Anthony Fauci cũng được tạp chí Time bình chọn ở hạng mục “Nhà lãnh đạo”, và được lựa chọn là ảnh bìa cho số tạp chí công bố danh sách này. Tạp chí Mỹ ca ngợi ông Anthony Fauci là người luôn nói ra sự thật dù khó nghe tới đâu, và luôn từ chối sức ép từ các chính trị gia, truyền đạt sự thật bằng tất cả nhiệt huyết, với mục tiêu duy nhất là “cứu sống con người”.