Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung lần 4

Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/9 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 quy mô 7.800 tỷ won (6,7 tỷ USD), gồm các phương án hỗ trợ cho tầng lớp tiểu thương, hộ kinh doanh tự do, tầng lớp yếu thế gặp khó khăn về tuyển dụng bị thiệt hại do đợt tái bùng phát dịch COVID-19 từ trung tuần tháng 8. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu chi trả sớm tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.

Nội dung ngân sách bổ sung

Một nửa ngân sách bổ sung lần 4 sẽ được dùng để hỗ trợ tầng lớp tiểu thương, hộ kinh doanh tự do bị thiệt hại do Chính phủ nâng mức giãn cách xã hội phòng ngừa dịch COVID-19. Trước tiên, Chính phủ hỗ trợ cơ bản 1 triệu won (858 USD) cho các tiểu thương, hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề thông thường có doanh thu năm dưới 400 triệu won (343.500 USD), bị giảm doanh thu kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát. Hộ kinh doanh các loại hình bị hạn chế tụ tập như quán ăn được hỗ trợ 1,5 triệu won (1.287 USD), hộ kinh doanh loại hình bị cấm tụ tập như quán internet, trung tâm học thêm được hỗ trợ 2 triệu won (1.716 USD). Ngoài ra, lao động kinh doanh tự do, lao động bán thời gian bị giảm thu nhập do dịch COVID-19 tái bùng phát được hỗ trợ khẩn cấp lần hai từ 500.000 đến 1.500.000 won (429 đến 1.287 USD).

Về dự án gây tranh cãi trước đó là “hỗ trợ phí viễn thông toàn dân từ 13 tuổi trở lên”, căn cứ nội dung nhất trí của chính giới, đối tượng hưởng hỗ trợ được rút xuống còn thanh niên từ 16-34 tuổi và người cao tuổi trên 65 tuổi. Bù lại, ngân sách cắt giảm sẽ được dùng để tiêm chủng cúm miễn phí thêm cho 1.050.000 người thuộc tầng lớp yếu thế, như người khuyết tật, người hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản. Ngoài ra, Chính phủ cũng mở rộng đối tượng chi trả chi phí hỗ trợ trông nom trẻ em, từ các gia đình có trẻ học tiểu học hoặc chưa tới trường sang cả các gia đình có con là học sinh trung học cơ sở. Mức hỗ trợ học sinh trung học là 150.000 won (129 USD), thấp hơn so với mức hỗ trợ học sinh tiểu học hoặc trẻ chưa tới trường là 200.000 won (172 USD). Chính phủ cũng phân bổ 183,9 tỷ won (157,8 triệu USD) ngân sách bổ sung để mua 10.370.000 liều vắc-xin COVID-19, tương đương 20% dân số.

Kế hoạch giải ngân

Ngay sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần 4, Chính phủ đã mở cuộc họp Nội các vào ngày 23/9 để thông qua dự thảo phân bổ ngân sách, quyết tâm chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân càng sớm càng tốt, trước Tết Trung thu 1/10.

Trước tiên, khoản 3.800 tỷ won (3,26 tỷ USD) hỗ trợ thiệt hại cho tầng lớp tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được chi trả trước Tết Trung thu, nhiều khả năng là vào ngày 28/9. Khoản tiền hỗ trợ ổn định tuyển dụng là 1.400 tỷ won (1,2 tỷ USD) sẽ được chi trả làm hai đợt, trước và sau Tết Trung thu. 400 tỷ won (343,4 triệu USD) ngân sách hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp cho tầng lớp thu nhập thấp về nguyên tắc cũng sẽ được giải ngân sớm trước Tết Trung thu. Trong tổng số tiền 2.200 tỷ won (1,9 tỷ USD) hỗ trợ trông nom trẻ em, khoản hỗ trợ 200.000 won (172 USD) cho 5.320.000 học sinh tiểu học và trẻ chưa tới trường sẽ được chi trả trước Tết Trung thu, tiền hỗ trợ học sinh trung học cơ sở giải ngân sau Tết Trung thu. Tiền hỗ trợ phí viễn thông được chi trả theo hình thức giảm luôn vào phí viễn thông của tháng 9.

Ý nghĩa và lo ngại thâm hụt tài chính

Đây là lần đầu tiên trong vòng 59 năm, Chính phủ Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung tới 4 lần trong một năm. Ngày 17/3, Quốc hội đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần một quy mô 11.700 tỷ won (10,04 tỷ USD). Ngày 30/4, Quốc hội thông qua tiếp dự thảo ngân sách bổ sung lần hai quy mô 12.200 tỷ won (10,47 tỷ USD), và ngày 3/7 thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô 35.100 tỷ won (30,13 tỷ USD). Dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 này đã được thông qua với 272 phiếu tán thành trên 282 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, 1 phiếu phản đối, 9 phiếu trắng. Kết quả bỏ phiếu này mang ý nghĩa rất lớn, cho thấy chính giới đã đồng lòng xây dựng nền chính trị thỏa hiệp, vì dân sinh.

Thủ tướng Chung Se-kyun chỉ thị các ban ngành hữu quan dốc toàn lực, đẩy mạnh hướng dẫn, quảng bá, rút gọn tối đa các quy trình để người dân có thể nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp nhanh chóng. Ngân sách bổ sung lần 4 được huy động hoàn toàn bằng phát hành trái phiếu, do Chính phủ đã cạn kiệt nguồn tài chính khả dụng sau ba đợt ngân sách bổ sung trước đó. Thủ tướng Chung thừa nhận dù đã lập ngân sách bổ sung lần 4 nhưng thực tế là khoản hỗ trợ này vẫn chưa đủ để khắc phục hoàn toàn thiệt hại do COVID-19. Dự báo tỷ trọng nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay sẽ tăng mạnh, gây lo ngại về tính lành mạnh tài chính.