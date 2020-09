Công nghiệp hóa chất 1 carbon (C1) ở Bắc Triều Tiên

ⓒ YONHAP News

Tân Thủ tướng Bắc Triều Tiên Kim Tok-hun và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Pak Pong-ju hôm 25/8 đã tới thị sát công trường xây dựng của dự án phát triển công nghệ khí hóa từ than. Tại cuộc họp Bộ Chính trị do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì hồi tháng 6, một trong các chủ đề nghị sự chính là phương án hoàn tất thiết lập ngành công nghiệp hóa học 1 carbon (hóa học C1) nhanh chóng. Công nghiệp hóa học C1 thường xuyên xuất hiện trong các tin tức liên quan đến Bắc Triều Tiên gần đây, cho thấy ngành này đã trở thành mối ưu tiên trọng điểm quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành công nghiệp hóa học C1 ở miền Bắc cùng Tiến sĩ Bong Young-shik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, Đại học Yonsei.





Ngành công nghiệp then chốt của nền kinh tế bị cô lập

Ngành công nghiệp hóa chất C1 chính xác là gì? “C” ở đây là cacbon, hóa học C1 nghĩa là thông qua công nghệ khí hóa từ than sản xuất khí tổng hợp kết hợp cacbon monoxit và hydro, nguyên liệu quan trọng để chế tạo nhiều sản phẩm hóa học đa dạng. Bắc Triều Tiên đang dồn lực vào ngành công nghiệp hóa chất C1 nhằm khắc phục khó khăn đảm bảo nguồn cung dầu trong bối cảnh cộng đồng quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt.

Các nguyên tắc cơ bản của hóa học 1 carbon được phát minh tại Ý vào năm 1788, nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19 mới được sử dụng cho các mục đích công nghiệp. Tuy nhiên, ngành này không có nhiều bước tiến và phải nhường chỗ cho ngành hóa dầu lúc bấy giờ. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 đã đưa hóa chất C1 thành tâm điểm chú ý, nhưng ngành công nghiệp này cũng lại đìu hiu trong suốt thời kỳ giá dầu thấp. Gần đây, hóa chất C1 lại một lần nữa nổi lên như một giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu. Mặc dù vậy, ngành này vẫn tồn tại một số hạn chế do hệ thống chi phí cao so với hóa dầu. Bắc Triều Tiên khá thuận lợi khi khai thác công nghiệp hóa chất C1 vì đã và đang phát triển ngành công nghiệp hóa chất dựa vào than đá hơn là dầu mỏ.





Chưa có nhiều bước tiến đáng kể

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm 1/8 đưa tin nước này đã hoàn thành cơ sở vật chất sản xuất nguyên liệu cho một nhà máy khí hóa than vào giữa tháng 7, và đang thực hiện một số công đoạn nội thất khác. Thành lập ngành công nghiệp hóa chất C1 là một trong những nhiệm vụ đề cập trong Đại hội đảng Lao động lần thứ 7 năm 2016. Trong bài phát biểu chào năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng kêu gọi nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng thiết lập ngành công nghiệp. Dù vậy, miền Bắc vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào cho đến nay.

Do những thiệt hại nặng nề từ đại dịch COVID-19 và bão lụt, Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch rà soát lại tất cả các dự án Nhà nước vốn dự kiến hoàn thành trong năm nay. Vì vậy, không chắc khi nào miền Bắc sẽ hoàn thành việc thiết lập ngành công nghiệp hóa chất C1.