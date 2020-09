Hơn Cả Tình Bạn (More Than Friends)

Tên tiếng Hàn: 경우의 수

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Shin Ye-eun, Ong Seong-woo, Kim Dong-joon, Ahn Eun-jin

Đạo diễn: Choi Seong-beum

Kịch bản: Jo Seung-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc:

Số tập: 3+

Giới thiệu

“Hơn Cả Tình Bạn” kể về mối tình lãng mạn giữa một chàng trai và một cô gái thầm yêu đơn phương lẫn nhau trong suốt 10 năm từ thời còn đi học cho đến khi trưởng thành. Rồi một ngày nọ, Kyeong Woo-yeon quyết tâm từ bỏ tình yêu đơn phương dành cho Lee Soo, chôn vùi tấm chân tình vào nơi sâu thẳm nhất sau 10 năm chờ đợi, hy vọng và tổn thương. Thế nhưng trớ trêu thay, lúc này Lee Soo lại nhận ra tình cảm của mình và bắt đầu thể hiện sự chân thành từ tận sâu đáy lòng. Liệu cả hai có thể đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này hay không?

Kyeong Woo-yeon (28 tuổi, nhà thư pháp), diễn viên Shin Ye-eun

Kyeong Woo-yeon từ bỏ nghề nghiệp ổn định để theo đuổi công việc mơ ước, giành giải thưởng trong một cuộc thi sau một năm học thư pháp chuyên nghiệp, và trở thành nhà thư pháp từ đó. Kyeong Woo-yeon thuộc kiểu người hễ đam mê cái gì là cố làm cho bằng được không cần biết trước sau. Xét về mặt tốt thì cô rất hiểu bản thân mình, nhưng xét về mặt xấu thì đó lại chính là sự tự huyễn hoặc bản thân. Sau khi đạt giải, cô vẫn chưa có định hướng rõ ràng về sự nghiệp nên bắt đầu làm giáo viên hướng dẫn sau giờ học chính tại một trường trung học cơ sở. Khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ thì cô vẫn phải đi làm thêm để kiếm sống. Nhiều lúc, chính bản thân cô cũng không phân biệt được nghề thư pháp là nghề chính hay nghề phụ. Còn nói về chuyện tình yêu, từ năm 20 tuổi cô đã hẹn hò với không biết bao nhiêu người. Nhưng cách hẹn hò yêu đương của cô nhanh hơn bất cứ ai lại còn rất khác người, có thể nói cô thích kiểu yêu đương “mỳ ăn liền”. Tất cả chỉ vì một “lời nguyền” khiến cô không thể cảm nhận được tình yêu, ngoại trừ với một người là Lee Soo – mối tình đầu năm 18 tuổi của cô. Woo-yeon bị mắc kẹt trong mối tình đơn phương với Lee Soo trong suốt 10 năm trời dù tình cảm đó không được đáp lại. Hai lần tỏ tình, cả hai lần cô đều bị từ chối. Và rồi một ngày nọ, “hoàng tử cưỡi bạch mã” On Joon-soo xuất hiện trước mặt cô…

Lee Soo (28 tuổi, nhiếp ảnh gia), diễn viên Ong Seong-woo

Lee Soo xuất sắc cả về ngoại hình lẫn tài năng, dù là nhiếp ảnh gia nhưng ngoại hình đẹp trai đã khiến anh từng bị hiểu lầm là người mẫu chụp ảnh, không những vậy anh còn là nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc đầu tiên được chụp ảnh bìa album của một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng thế giới. Lee Soo là người yêu bản thân, rất tự tin và hiểu rõ nét quyến rũ của mình, vì vậy anh rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ đặt bản thân và cảm xúc của mình lên trên hết. Người ta nói trong tay anh có tất cả mọi thứ, thế nhưng chưa bao giờ Lee Soo cảm thấy hạnh phúc. Trong ký ức của anh, bố mẹ suốt ngày cãi vã và luôn bỏ bê, không quan tâm đến anh, vậy mà sau khi ly hôn cả hai lại trở thành bạn của nhau. Lee Soo luôn lạnh lùng nhưng lại lần đầu tiên cư xử tốt với một người, đó chính là cô bạn cùng trường Woo-yeon. Anh đối xử tốt với cô bởi dường như anh nhìn thấy tuổi thơ của mình ở cô. Không biết có phải do đồng cảm hay không mà anh đã mở lòng mình, và chỉ cư xử đặc biệt với cô. Thế nhưng dù Woo-yeon đã tỏ tình nhưng anh vẫn chỉ muốn cả hai là bạn bè, bởi anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Anh chỉ muốn làm bạn với cô thật lâu.

Thời gian trôi qua, một ngày nọ, một ‘quả bom’ đã rơi xuống cuộc sống êm đềm của một người ích kỷ như Lee Soo. Vào một ngày cô đơn ở đảo Jeju, Woo-yeon bước vào khoảng trống cô đơn của anh khiến anh mỉm cười, nhưng cô lại nói rằng sẽ tự hóa giải lời nguyền của mình, từ bỏ tình yêu đơn phương dành cho anh. Sau ngày hôm đó, Lee Soo bắt đầu để ý đến cô. Anh tìm đến Woo-yeon, nhưng bên cạnh cô giờ đây lại có một người đàn ông khác. Không hiểu sao, anh cảm thất rất khó chịu…

On Joon-soo (34 tuổi, giám đốc điều hành nhà xuất bản Eun Yoo), diễn viên Kim Dong-joon

On Joon-soo là người đàn ông hoàn hảo có tất cả mọi thứ từ học vấn, sự giàu có, ngoại hình đến tính cách. Anh đã sớm đóng cửa con tim mình sau mối tình đầu đau khổ. Một năm trước, Joon-soo đã thay số điện thoại di động, nhưng kể từ đó có một người con gái cứ say rượu là gọi điện vào số của anh. Không biết có phải do người con gái ấy nhầm tưởng anh là bạn trai cũ hay không mà mỗi lần gọi đến, cô đều chửi anh là kẻ xấu, rồi giận dỗi, thậm chí khóc lóc. Joon-soo hoàn toàn có thể nổi giận, nhưng anh không thể lạnh lùng tắt máy vì hoàn cảnh của cô giống với nỗi đau anh từng trải qua vì mối tình đầu. Rồi một ngày nọ, anh tình cờ gặp người con gái say rượu qua điện thoại ấy ở đảo Jeju, đó chính là Woo-yeon. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã kết nối anh và cô qua công việc, Joon-soo cảm thấy sự tình cờ ấy có thể là định mệnh. Nhưng có một người đàn ông cứ ở bên cạnh cô, không ai khác chính là Lee Soo - nhân vật chính của câu chuyện khi say rượu, mối tình đơn phương của Woo-yeon!

Kim Young-hee (29 tuổi, trưởng nhóm tại một công ty vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực thương mại), diễn viên Ahn Eun-jin

Kim Young-hee là người theo chủ nghĩa thực tế, sống mạnh mẽ và không ngần ngại đối diện thực tế. Young-hee chỉ mơ có thể sống một cuộc sống bình thường, được yêu và kết hôn như bao người khác. Bố mất sớm, cô phải lo toan chăm sóc cho mẹ và đứa em trai mới học lớp 10. Lương của trưởng nhóm trong một công ty vừa và nhỏ không đáng là bao, mãi đến năm ngoái cô mới trả hết khoản nợ vay ưu đãi học tập để đóng học phí đại học. Vừa mới loay hoay thoát khỏi nợ nần, cô lại phải tiếp tục lo cho đứa em mới vào học lớp 10. Young-hee hẹn hò với bạn trai đã được 10 năm nhưng vẫn không dám nghĩ đến việc kết hôn. Tuổi thanh xuân đôi mươi của cô luôn không hạnh phúc, nhưng liệu bất hạnh có chấm dứt khi cô bước sang tuổi 30 không? Cô hiểu dù có bước qua tuổi 30 thì mọi việc cũng không khả quan là mấy…