BlockXen – nhà phát triển thiết bị chơi game cầm tay tiên tiến

Phát triển thiết bị chơi game hoàn hảo cho môi trường Hàn Quốc





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về BlockXen, công ty khởi nghiệp phát triển thiết bị chơi game cầm tay tiên tiến.





Thành lập năm 2018, BlockXen đang phát triển sản phẩm máy chơi game tên là Cloud Gear. Khi trò chuyện với một số bạn bè yêu thích các thiết bị chơi game cầm tay, Giám đốc Park Jae-woo mới tốt nghiệp cao học đã đặt ra câu hỏi tại sao không có nhiều máy chơi game, thiết bị phần cứng game dù nhiều người yêu thích. Anh cũng tự hỏi tại sao không thể tìm được thiết bị chơi game cầm tay “made in Korea” nổi tiếng trong khi Hàn Quốc là cường quốc về hàng điện tử, công nghệ thông tin và trò chơi điện tử. Những câu hỏi này đã dẫn dắt Giám đốc Park phát triển một thiết bị chơi game phù hợp với môi trường Hàn Quốc là sử dụng công nghệ phát game trực tuyến. Anh cho biết.





Công nghệ phát game trực tuyến cho phép chơi game mọi nơi





Cloud Gear dựa trên công nghệ phát trực tuyến trò chơi. Với thiết bị này, người chơi có thể chơi từ xa các trò chơi cài đặt trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử tay cầm như game đá bóng PlayStation. Những ngày này, nhiều người thích ở nhà vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan. Trên thực tế, việc nằm chơi trên giường, đặc biệt là những trò chơi cần thiết bị phần cứng lớn, khó hơn chúng ta tưởng tượng. Cloud Gear cho phép người chơi trải nghiệm và tận hưởng bất kỳ trò chơi điện tử nào mọi lúc mọi nơi. Người chơi sẽ có cảm giác như sở hữu một phòng chơi game trong lòng bàn tay.





Trò chơi với bảng điều khiển ngày càng phổ biến trong đại dịch COVID-19





Thị trường game từ lâu đã bị thống trị bởi các game máy tính (PC) và game thiết bị di động. Song các trò sử dụng tay cầm điều khiển đang phát triển nhanh gần đây do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những thay đổi trong môi trường công nghệ thông tin. Do biện pháp “cách ly xã hội” được áp dụng phổ biến, lượng khách hàng tìm đến các trò chơi điện tử dùng tay cầm điều khiển (console) tăng mạnh. Một số máy chơi game đã trở thành hàng cao cấp khi nguồn cung khan hiếm. Nắm bắt xu hướng này, các tập đoàn toàn cầu như Sony (Nhật Bản) và Microsoft (Mỹ) đã công bố kế hoạch phát hành máy chơi game thế hệ tiếp theo. Các hãng game lớn ở Hàn Quốc như Nexon, NCSoft và Netmarble đang phát triển các game mới với tay cầm điều khiển. Trò chơi dựa trên công nghệ đám mây (cloud) cũng đang thu hút nhiều chú ý. Các game trên đám mây có thể chạy từ xa và dữ liệu được lưu trữ trên không gian ảo, truyền trực tiếp từ thiết bị tới người dùng. Ba nhà mạng di động lớn nhất Hàn Quốc đang coi các game trên nền tảng đám mây là nội dung then chốt thu hút người chơi trong kỷ nguyên mạng di động thế hệ thứ năm (5G). BlockXen đã dự đoán chính xác nhu cầu và nguồn cung trên thị trường trò chơi để ra mắt sản phẩm phát triển trò chơi bảng điều khiển trên nền tảng đám mây. Anh Park Jae-woo bật mí.





Thị trường game toàn cầu đã tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, đạt 151 tỷ USD năm 2019. Theo xu hướng đó, thị trường game với bảng điều khiển cũng đang mở rộng. Do phòng chơi game rất phổ biến tại Hàn Quốc nên chúng ta không thực sự cảm thấy thị phần của game máy tính cá nhân đang ngày càng giảm. Ngược lại, các game thiết bị di động, game với tay cầm hay bảng điều khiển đang ngày càng tăng thị phần trên thị trường. Đặc biệt, các game với bảng điều khiển luôn chiếm 40% thị phần kể từ năm 2008. Chúng tôi đang dựa vào xu hướng tăng trưởng đáng khích lệ này.





Vượt qua những khó khăn, phát triển trò chơi console tiên tiến





Đội ngũ lãnh đạo của BlockXen, gồm cả Giám đốc Park Jae-woo, không hề có kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp, nên phát triển các máy chơi game sáng tạo là không hề dễ dàng chỉ với niềm đam mê. Họ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn về tài chính và cải tiến công nghệ, đồng thời phải đối mặt với những định kiến tiêu cực của dư luận về vấn đề chơi game. Tuy nhiên, BlockXen đã nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn, giới thiệu ra thị trường thiết bị chơi game bảng điều khiển sáng tạo, khác biệt với các sản phẩm cạnh tranh. Anh Park Jae-woo chia sẻ.





Trên thực tế, có rất nhiều máy chơi game cầm tay bày bán trên thị trường, nhưng đều do các công ty lớn sản xuất và phải chạy trên nền tảng riêng. Điều đó có nghĩa là người chơi phải mua phần cứng đắt tiền nếu muốn chơi các game cụ thể, thay vì truy cập nội dung giải trí qua một thiết bị. Trong khi đó, sản phẩm của chúng tôi rất hiệu quả về mặt chi phí, cho phép người dùng chơi game mà họ đã cài đặt trên máy tính. Người dùng có thể chạy các trò chơi cổ điển lẫn mới nhất qua dịch vụ phát trực tuyến. Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đang cung cấp các mẫu sản phẩm giá rẻ chỉ khoảng 100 USD, xâm lấn thị trường toàn cầu. Có thể nói sản phẩm của chúng tôi nằm ở giữa sản phẩm đắt tiền của các tập đoàn lớn và rẻ tiền của các doanh nghiệp Trung Quốc, tức là nhắm vào thị trường ngách.





Ước mơ trở thành nhà phát minh các game tiên phong tại Hàn Quốc





Với Cloud Gear, người dùng có thể trải nghiệm các trò chơi cổ điển trên nền tảng phần cứng hiện đại mà không cần Internet. Không chỉ vậy, thiết bị này có thể giúp người chơi lưu trữ và phát phim, phim hoạt hình. Thiết bị giải trí đa năng này được phát triển bởi Giám đốc Park Jae-woo và Giám đốc công nghệ (CTO) Lee Sang-min, vốn mơ ước trở thành nhà phát minh thay vì doanh nhân. Anh Park Jae-woo cho biết.





Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là phát hành một thiết bị chơi game mới tại Hàn Quốc. Về lâu dài, tầm nhìn của chúng tôi là khám phá các lĩnh vực mới như phát trực tuyến, mạng internet và triển khai các sản phẩm mới trên quy mô thương mại. Đến cuối năm 2020, BlockXen hy vọng sẽ được biết tới như một công ty khởi nghiệp triển vọng do các nhà phát minh trẻ điều hành.





Cloud Gear của BlockXen dự kiến ra mắt dưới hình thức huy động vốn cộng đồng trong dự án hỗ trợ công nghệ của Hiệp hội thương mại Seoul (SBA). Doanh nghiệp được chờ đợi sẽ giới thiệu thành công một thiết bị phần cứng game “made in Korea”, để Hàn Quốc không còn bị coi là mảnh đất cằn cỗi trong lĩnh vực phần cứng game.