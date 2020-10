GFRIEND sắp ra mắt album chính thức tiếp theo đầu tháng 11 tới

ⓒ SOURCE MUSIC

Nhóm nhạc nữ GFRIEND (Bạn gái) ngày 12/10 vừa công bố sẽ ra mắt album mới chính thức mang tên “回:Walpurgis Nigh” vào ngày 9/11 tới.





Đây là lần comeback của GFRIEND sau 4 tháng kể từ khi phát hành album “回:Song of the Sirens” vào tháng 7 vừa qua, và một năm 10 tháng sau album chính thức mang tên “Time for us” ra mắt vào tháng 1 năm 2019.





“回:Walpurgis Nigh” là câu chuyện cuối cùng trong chuỗi series đúc kết lại quá trình trưởng thành của các cô nàng GFRIEND, cũng là album cho thấy hình ảnh mới của nhóm chưa từng thể hiện từ trước tới nay. Đây còn là album ghi dấu sự trưởng thành đỉnh điểm của nhóm nhạc nữ, nối tiếp với các album trước đó gồm “回:LABYRINTH” và “回:Song of the Sirens”.





Kể từ khi debut cho đến nay, GFRIEND đã luôn kể câu chuyện của mình cùng với những màn trình diễn độc đáo, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Do đó, màn comeback với album mới lần này của nhóm khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên để xem liệu các cô nàng sẽ xuất hiện với hình ảnh mới ra sao.