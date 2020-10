Jerrybag – doanh nghiệp xã hội sản xuất túi xách với thông điệp đầy nhân văn

ⓒ JERRYBAG

Tặng túi xách cho trẻ em ở Uganda trên mỗi sản phẩm bán ra





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Jerrybag, một doanh nghiệp xã hội chuyên sản xuất túi xách. Điều đặc biệt là mỗi khi Jerrybag bán được một sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tặng một sản phẩm cho trẻ em ở Uganda.





Bắt đầu kinh doanh tại Uganda năm 2014, Jerrybag chuyên sản xuất, vừa bán vừa tặng túi xách cho trẻ em ở quốc gia Đông Phi theo chương trình “mua một quyên góp một”. Giám đốc Park Joong-ryeol học chuyên ngành thiết kế công nghiệp tại trường Đại học Hongik. Khi học thạc sĩ thiết kế tại Phần Lan năm 2012, anh đến thăm Uganda để làm luận văn tốt nghiệp. Vào thời điểm đó, khu vực trung tâm quốc gia Đông Phi này phát triển rất nhanh, nhưng các vùng lân cận còn rất lạc hậu. Ở những vùng quê không có nước sạch và hệ thống thoát nước, Giám đốc Park đã chứng kiến cảnh phụ nữ và trẻ em đội những thùng nước ngọt trên đầu rất vất vả và nguy hiểm. Anh đã nảy ra ý tưởng thiết kế chiếc túi Jerrybag, giống một chiếc balo đựng nước sạch. Tên công ty cũng xuất phát từ thùng chứa nước của các phụ nữ và trẻ em được gọi là Jerrican (can nhựa). Được phủ một lớp bột phản quang bên ngoài, chiếc túi này giúp phòng tránh tai nạn giao thông khi di chuyển trên những cung đường tối. Hầu hết các sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng một số được sản xuất ngay tại Uganda. Giám đốc Park Joong-ryeol cho biết.





Sản xuất túi tại Uganda, tạo việc làm cho người dân địa phương





Hầu hết lao động địa phương sản xuất túi là phụ nữ. Họ không có kỹ năng tạo ra những chiếc túi có thể chịu được trọng lượng 10kg, dù biết sử dụng máy khâu. Do đó, tôi đã nỗ lực tạo ra những thiết kế đơn giản, chú trọng đến chức năng. Ở Uganda, chúng tôi đang vận hành một studio, nơi người dân bản địa có thể sản xuất túi để tặng trẻ em. Tại Hàn Quốc, chúng tôi sản xuất túi cho người tiêu dùng nói chung. Như vậy, người tiêu dùng có thể mua những sản phẩm chất lượng tốt, và trẻ em Uganda cũng được tặng những chiếc túi phù hợp, được sản xuất ngay tại địa phương.





Cuộc sống hàng ngày của trẻ em Uganda với túi Jerrybag





Giám đốc Park Joong-ryeol bắt đầu kinh doanh túi xách để giúp đỡ người dân Uganda. Tuy nhiên, một số người không cho rằng túi Jerrybag có thể giải quyết được vấn đề, và thậm chí còn khuyên anh nên đào giếng giúp họ. Ngay cả Giám đốc Park cũng không hoàn toàn chắc chắn về quyết định của mình, nên đã ủng hộ 100 chiếc túi cho người dân địa phương thông qua một tổ chức phi lợi nhuận. Anh Park Joong-ryeol bật mí.





Sau chương trình quyên góp ủng hộ 100 chiếc túi Jerrybag thông qua một tổ chức, một bé gái đã mang một chiếc túi đưa tôi và nói “cảm ơn”. Một cảm giác xúc động nghẹn ngào dâng trào, khiến tôi sởn da gà. Khi mở túi ra, tôi thấy có nước được phủ bởi những bông hoa. Hóa ra cô bé đã hái những bông hoa bỏ cho vào túi. Khi ngắm nhìn những bông hoa, tôi cảm thấy một sự thay đổi khó tả, và dần dần thay đổi này trở nên lớn hơn. Tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ hơn, thay đổi từng chút một. Tôi học cách bỏ đi những tham vọng để chăm chút cho doanh nghiệp, bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều. Tôi đã điều hành doanh nghiệp theo cách như vậy trong 5 năm qua.





Túi jerrybag mang lại trải nghiệm mới, ý nghĩa cho người tiêu dùng





Jerrybag có kế hoạch cung cấp 13.000 chiếc túi cho trẻ em Uganda cuối năm nay. Doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng chiến lược tiếp thị mới để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu. Trước đó, Jerrybag tích cực quảng bá các đợt quyên góp ủng hộ túi Jerrybag cho người dân Uganda. Nhưng doanh nghiệp đã thay đổi cách quảng bá sản phẩm, nhấn mạnh đến chất lượng của túi là nhẹ, bền, với thiết kế đẹp, rồi mới giới thiệu chương trình quyên góp ủng hộ. Jerrybag đang mở rộng phạm vi kinh doanh sang nhiều sản phẩm gia dụng hàng ngày, ngoài túi xách. Giám đốc Park Joong-ryeol chia sẻ.





Chúng tôi cung cấp nhiều loại ba lô, với mong muốn chia sẻ nhiều trải nghiệm và giá trị mới mẻ cho người tiêu dùng. Để giúp người tiêu dùng hiểu hơn về cuộc sống, con người ở Uganda, chúng tôi phát hành sản phẩm nước rửa tay in hình các can nước Jerry thân thiện với môi trường được thiết kế mô phỏng theo hình dạng của can nước Jerry, hoặc loại nước khử trùng. Chúng tôi kết nối các sản phẩm với các câu chuyện. Đầu tiên, người tiêu dùng khá tò mò về các sản phẩm đáng yêu và thú vị. Sau đó, chúng tôi giải thích lý do, câu chuyện đằng sau sản phẩm và những hoạt động tại châu Phi. Tôi cho rằng cách tiếp cận như vậy có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng người tiêu dùng.





Ước mơ đưa các hoạt động ý nghĩa tiếp cận nhiều người trên thế giới





Cách đây ba năm, Jerrybag đã bắt đầu thực hiện chương trình trải nghiệm ở Uganda để khuyến khích người tiêu dùng chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống ở châu Phi. Năm 2018, công ty đã thành lập chi nhánh ở Los Angeles (Mỹ), với mục tiêu trở thành một thương hiệu toàn cầu, vượt ra khỏi Hàn Quốc và châu Phi. Anh Park Joong-ryeol cho biết.





Trên thực tế, Uganda là một trong quốc gia ít được chú ý. Các hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp những trải nghiệm tới người tiêu dùng, khuyến khích họ quan tâm nhiều hơn đến các quốc gia ít được chú ý. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nỗ lực đưa những hoạt động ý nghĩa này tiếp cận tới người dân Hàn Quốc và các khu vực khác. Khi thấy người mang túi xách giống mình, đôi khi bạn có thể thấy khó xử, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận điểm chung, kết nối với người khác, giống như cách mọi người mặc đồng phục cổ vũ tại các sân bóng.