Nhóm nhạc nam mới P1Harmony của FNC hé lộ kế hoạch ra mắt

ⓒ FNC Entertainment

Nhóm nhạc nam mới của FNC Entertainment P1Harmony sẽ sớm gia nhập làng nhạc K-pop!

P1Harmony thông báo sẽ ra mắt với mini album “DISHARMONY: STAND OUT” vào 28/10. Nhóm cũng đã công bố các kế hoạch hoạt động trước khi phát hành!

6 chàng trai của P1Harmony là Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul và Jongseob. Giai đoạn chuẩn bị cho màn ra mắt của P1Harmony bao gồm sự kiện phát hành bộ phim “P1H: The Start of a New World” (Tạm dịch: “P1H: Khởi đầu một thế giới mới”) vào 8/10. Tham khảo ảnh đại diện của các thành viên tại đây!