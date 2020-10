ⓒ KBS

Những ngày này, người dân Hàn Quốc đang tích cực thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ giao hàng, trong đó có giao đồ ăn. Hệ lụy của xu hướng này là số vụ vi phạm luật giao thông lớn nhỏ cũng ngày một gia tăng. Vì vậy, Cảnh sát trên khắp Hàn Quốc đã phải vất vả truy bắt các đối tượng vi phạm luật giao thông để duy trì trật tự. Còn Bắc Triều Tiên quy định luật giao thông như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về luật giao thông của miền Bắc.





Mức độ nghiêm khắc của luật giao thông ở Bắc Triều Tiên





Ở Hàn Quốc, luật lệ giao thông đang ngày càng nghiêm khắc hơn. Ngược lại, luật lệ giao thông ở Bắc Triều Tiên khá đơn giản vì miền Bắc có ít phương tiện hơn và đường sá cũng ít đông đúc hơn. Bắc Triều Tiên có luật giao thông cho đường sắt, tàu hỏa, ô tô và tàu điện ngầm. Ví dụ, Luật giao thông đường bộ ban hành năm 1997, từ đó tới năm 2011 đã được sửa đổi 7 lần, phản ánh những thay đổi của xã hội miền Bắc trong giai đoạn này. Bộ luật bao gồm 168 phần, bao quát tất cả các vấn đề giao thông trong nước, gồm đường bộ, người đi bộ, phương tiện giao thông, cách lấy bằng lái xe, cách xử lý tai nạn giao thông, chính sách ngăn chặn ùn tắc giao thông và các quy tắc khác.





Hình phạt cho tội danh lái xe say rượu ở Bắc Triều Tiên





Hàn Quốc đã thực thi các quy định cứng rắn hơn đối với hành vi lái xe khi say rượu. Trong khi đó, ở miền Bắc, tội phạm lái xe khi say rượu phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, trong đó có phạt hành chính. Nếu lái xe khi say rượu dẫn đến chết người, bị cáo sẽ bị hủy vĩnh viễn bằng lái xe và bị tịch thu xe, đồng thời phải lao động khổ sai từ một đến ba năm. Tuy nhiên, công tác rà soát tình trạng lái xe khi say rượu tại Bắc Triều Tiên rất cẩu thả khi Cảnh sát miền Bắc chỉ đưa ra nhận định chủ quan bằng cách ngửi mùi cồn trong hơi thở của người lái xe.





Cách xử phạt người vi phạm luật giao thông tại Bắc Triều Tiên





Người vi phạm luật giao thông ở Bắc Triều Tiên buộc phải nộp phạt, nặng hơn thì bị hủy bằng. Ở Hàn Quốc, các hành vi vi phạm tốc độ và tín hiệu giao thông thường được phát hiện bởi thiết bị điện tử. Còn ở miền Bắc, Cảnh sát giao thông lại có trách nhiệm xác định tài xế vi phạm luật hay không và phạt nóng tại chỗ. Do đó, hiện tượng tranh cãi hoặc hối lộ giữa tài xế và Cảnh sát thường xuyên xảy ra. Người dân Bắc Triều Tiên thường cố tình tránh Cảnh sát giao thông và gọi họ là "bọ xanh" vì họ thường mặc đồng phục màu xanh lam.





Quy trình thi lấy bằng lái xe và nghề tài xế tại Bắc Triều Tiên





Không giống như Hàn Quốc, người miền Bắc rất khó có cơ hội nhận giấy phép lái xe, và quá trình đăng ký cũng mất nhiều thời gian hơn. Để lấy bằng lái xe ở Bắc Triều Tiên, trước hết người dân phải vào trung tâm dạy lái xe. Sau một năm học lái ở đó, học viên sẽ được thi lấy bằng. Cũng không dễ để được nhận vào trung tâm đào tạo. Một số học sinh gương mẫu chọn lọc từ các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được đảng hoặc doanh nghiệp giới thiệu. Sau khi vào trung tâm, các học viên ở cùng nhau trong doanh trại giống như quân nhân. Chương trình học khá khó vì học viên không chỉ học lái xe mà còn cả sửa chữa và bảo dưỡng xe, thậm chí thiết kế và chế tạo xe.





Ở Bắc Triều Tiên, lái xe là công việc rất phổ biến vì tài xế được coi là công nhân công nghệ. Do số lượng xe ở miền Bắc có hạn nên cũng không dễ để trở thành tài xế. Người sở hữu bằng lái có thể di chuyển khắp đất nước để mua bán hàng hóa và kiếm tiền, nên có vẻ nghề lái xe sẽ tiếp tục được ưa chuộng tại miền Bắc, nơi quyền tự do di chuyển, đi lại không được đảm bảo.