NiziU trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có ca khúc cán mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến nhanh nhất ở Nhật Bản

ⓒ JYP Entertainment

NiziU – nhóm nhạc nữ của JYP Entertainment đã trở thành nghệ sĩ nữ có ca khúc đạt được “100 triệu” lượt nghe trực tuyến nhanh nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.





Billboard Nhật Bản chiều ngày 14/10 công bố trên trang chủ cho biết ca khúc “Make you happy” của các cô nàng NiziU đã đạt hơn 59 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần, từ ngày 5-11/10, nâng tổng số lượt nghe trên mạng trực tuyến của ca khúc vượt mốc 100 triệu lượt chỉ sau 15 tuần sau khi lần đầu về vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lươt nghe trực tuyến theo tuần ngày 13/7 vừa qua. Đây quả là một thành tích đáng ngạc nhiên đối với NiziU dù chưa chính thức debut.





Bảng xếp hạng lượt nghe trực tuyến của Billboard Nhật Bản được tổng hợp từ số lượt nghe trên các trang và ứng dụng nhạc trực tuyến ở Nhật Bản như Amazon Music, Apple Music, Awa, Google Play Music, Line Music, Rakuten Music, Spotify và Youtube Music do Nielsen cung cấp.





Sau khi kỷ lục mới của NiziU được công bố, hàng loạt truyền thông hàng đầu ở “xứ sở hoa anh đào” như báo Nikkan Sports, Daily Sports, Sports Nippon, Junichi Sports đều đưa tin về thành tích đáng nể của các cô nàng.





Trả lời phỏng vấn của truyền thông địa phương, trưởng nhóm Mako cho biết nhóm hết sức bất ngờ về thành tích lần này, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ.





Trước đó, ca khúc “Make You Happy” đã từng đạt Quán quân trên bảng xếp hạng album theo tuần (29/6-5/7)của Oricon ở ba hạng mục gồm album kỹ thuật số, ca khúc kỹ thuật số và lượt nghe trực tuyến. “Make You Happy” là ca khúc do chính Giám đốc điều hành JYP Entertainment Park Jin-young sáng tác cả phần lời và phần nhạc.





Tính đến sáng ngày 15/10, MV “Make you happy” đã đạt được tổng cộng 143,4 triệu lượt xem trên mạng trực tuyến và vẫn đang nhận được sự yêu mến của người hâm mộ toàn cầu.





Nhóm NiziU dự kiến sẽ chính debut tại Nhật Bản với album “Step and a step” cùng ca khúc chủ đề cùng tên vào ngày 2/12 tới.