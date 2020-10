Thời gian: 23 – 25/10

Địa điểm: Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc





Nhóm nhạc nam Nell sẽ tổ chức concert "NELL'S SEASON 2020 LET THE HOPE SHINE IN" từ ngày 23-25/10 tại Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc. Đây là đêm nhạc đầu tiên của nhóm trong năm nay kể từ sau buổi diễn “Nell’s Room” vào cuối năm ngoái. Nell là nhóm nhạc nam kì cựu gồm 4 thành viên, ra mắt năm 2001 với album đầu tay “Reflection of”. Lần trở lại gần đây nhất của nhóm là tháng 7/2020 cùng đĩa đơn “Crash”.