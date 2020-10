THE ALBUM (BLACKPINK)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: BLACKPINK

Tên album / Đĩa đơn: THE ALBUM

Ngày phát hành: 02/10/2020





Ca khúc

How You Like That Ice Cream (with Selens Gomez) Pretty Savage Bet You Wanna (Feat. Cardi B) Lovesick Girls Crazy Over You Love To Hate Me You Never Know





Giới thiệu

Ngày 2/10, BLACKPINK đã phát hành full album “The Album”. Dù đã ra mắt hơn 4 năm nhưng đây cũng chính là album hoàn chỉnh đầu tiên của bốn cô nàng đến từ YG. Điều này đã thu hút sự chú ý và kì vọng cực lớn của công chúng.





Album có tổng cộng 8 ca khúc, trong đó “How You Like That” và “Ice Cream” (hợp tác cùng Selena Gomez) là nhạc phẩm được phát hành trước để “dọn đường” cho màn đổ bộ của BLACKPINK. Các ca khúc đều thuộc thể loại Dance, R&B Soul và dĩ nhiên không thể thiếu phong cách Hip-hop “chỉ có ở YG”. Ca khúc chủ đề của “The Album” là Lovesick Girls - một nhạc phẩm khiến người nghe phải bất ngờ vì cấu trúc hoàn toàn khác so với tất cả những ca khúc trước đó của BLACKPINK. Thay vì đặt toàn bộ trọng tâm vào đoạn drop bùng cháy giữa bài, thì “Lovesick Girls” được tạo nên bởi những lớp âm thanh nhẹ nhàng, đơn giản, chủ yếu tập trung vào mặt nội tâm. Sắc màu đa dạng và sự thay đổi kết cấu bài của BLACKPINK trong “The Album” đã mang đến cho người nghe rất nhiều những trải nghiệm âm nhạc thú vị, xứng đáng với sự chờ đợi 4 năm cho một album chính thức.