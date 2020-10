Jeong-yeon tạm ngưng hoạt động cùng TWICE vì lý do sức khỏe

ⓒ YONHAP News

Thông qua tài khoản Instagram ngày 20/10, thành viên nhóm nhạc TWICE Jeong-yeon thông báo tạm thời không thể tiếp tục tham gia hoạt động cùng nhóm vì lý do sức khỏe, đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng hồi phục, sớm come back trong thời gian tới. Cô nàng cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng TWICE trong suốt 5 năm qua. 20/10 cũng là ngày kỷ niệm tròn 5 năm TWICE ra mắt.





Trước đó, công ty giải trí JYP Entertainment cũng cho biết thành viên Jeong-yeon hiện tâm lý không được ổn định để có thể hoạt động theo lịch trình của TWICE, và cần được nghỉ ngơi, điều trị đến khi hồi phục hoàn toàn. Theo đó, Jeong-yeon sẽ tạm thời không tham gia hoạt động với nhóm, cũng như không xuất hiện trong album chính thức thứ hai của TWICE sắp tới.





Nhóm nhạc TWICE dự kiến sẽ công bố album chính thức thứ hai “Eyes wide open” vào ngày 26/10 tới.